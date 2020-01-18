Сетьен: «Месси делает тренеров лучше – он приносит и забирает у нас трофеи»

Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о форварде своей команды Лионеле Месси.

«Согласен со всем, что было сказано о Лео. У него потрясающие показатели, никто не делал подобного в истории футбола. Он оказывает огромное влияние на игру в каждом матче. Месси – уникальный игрок. Можно подумать, что такой футболист, как он, больше не появится.

Лионель делает нас, тренеров, лучше – он приносит и забирает у нас трофеи. Теперь я имею другой взгляд на ситуацию, так как он выступает за мою команду, и нужно стараться по максимуму использовать его. Он игрок, которому не нужно ничего рассказывать, потому что видно, насколько он конкурентоспособен. Это необъяснимо, но прекрасно», – сказал 61-летний специалист.