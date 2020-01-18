Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Сетьен: «Месси делает тренеров лучше – он приносит и забирает у нас трофеи»

    Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о форварде своей команды Лионеле Месси.

    «Согласен со всем, что было сказано о Лео. У него потрясающие показатели, никто не делал подобного в истории футбола. Он оказывает огромное влияние на игру в каждом матче. Месси – уникальный игрок. Можно подумать, что такой футболист, как он, больше не появится.

    Лионель делает нас, тренеров, лучше – он приносит и забирает у нас трофеи. Теперь я имею другой взгляд на ситуацию, так как он выступает за мою команду, и нужно стараться по максимуму использовать его. Он игрок, которому не нужно ничего рассказывать, потому что видно, насколько он конкурентоспособен. Это необъяснимо, но прекрасно», – сказал 61-летний специалист.

    • «Барса» объявила о назначении Сетьена в ночь на вторник.
    • По информации ESPN, стороны заключили контракт по схеме «0,5+1+1».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 09:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru