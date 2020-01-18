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  • Сетьен: «Месси делает тренеров лучше – он приносит и забирает у нас трофеи»

Сетьен: «Месси делает тренеров лучше – он приносит и забирает у нас трофеи»

18 января 2020, 09:28

Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о форварде своей команды Лионеле Месси.

«Согласен со всем, что было сказано о Лео. У него потрясающие показатели, никто не делал подобного в истории футбола. Он оказывает огромное влияние на игру в каждом матче. Месси – уникальный игрок. Можно подумать, что такой футболист, как он, больше не появится.

Лионель делает нас, тренеров, лучше – он приносит и забирает у нас трофеи. Теперь я имею другой взгляд на ситуацию, так как он выступает за мою команду, и нужно стараться по максимуму использовать его. Он игрок, которому не нужно ничего рассказывать, потому что видно, насколько он конкурентоспособен. Это необъяснимо, но прекрасно», – сказал 61-летний специалист.

  • «Барса» объявила о назначении Сетьена в ночь на вторник.
  • По информации ESPN, стороны заключили контракт по схеме «0,5+1+1».

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Сетьен Энрике
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