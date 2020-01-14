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    ESPN: Сетьен подписал контракт с «Барселоной» по схеме «0,5+1+1»

    Стали известны условия, по которым «Барселона» подписала контракт с новым главным тренером Энрике Сетьеном.

    Соглашение 61-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2022 года.

    Контракт подписан по схеме «0,5+1+1».

    Это означает, что руководство «Барселоны» без потерь может уволить Сетьена по окончанию каждого из трех ближайших сезонов.

    Источник: ESPN

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    14.01.2020 10:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4606

      3a zenit 14 января, 21:20

      сидит такой Карпин и думает-на его месте должен быть я...

      0
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      Рейтинг: +2300

      nemolod 14 января, 19:30

      Почему-то думается,что в Барсе сменили шило на мыло! Возможно,что команда в ближайшее время и встрепенется,а вот дальше большие сомнения-команда может растерять даже то,что имела при прежнем тренере!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1283

      solodealer 14 января, 15:18

      На таких "условиях" ни серьёзного тренера не пригласить (если барса вообще планиркет такоготренера), ни какие "планы" не реализовать (если они вообще у Барсы есть)...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Proker 14 января, 13:10

      0,5+1+1=2,5,€

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13496

      bset 14 января, 12:29

      +2+4-5

      0
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      Рейтинг: +1244

      gor77 14 января, 12:13

      Схема действительно переходная до лета.
      Пока "новый тренер" до конца сезона по-работает, командиры "Барсы" будут искать ТРЕНЕРА!!!
      По-моему, где-то в декабре 2019 года промелькнула информация от отца Пепа Гвардиолы:
      "Да, возможно, он вернется в "Барселону", но только на тренерскую должность. С тех пор, как он покинул наш дом, он всегда принимал решения самостоятельно. Я никогда не давал ему советов."(Marca)

      -1
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      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 11:58

      Хорошая схема. До конца сезона порулит, и останется только, если покажет что-то прямо совсем крутое, а если нет (что очень вероятно), то уволят без проблем.

      1
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      Рейтинг: +8400

      KOLBIS 14 января, 11:39

      Пол-литра+литр+литр)))

      4
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      Рейтинг: +7845

      Skull_Boy 14 января, 11:31

      В принципе логично и адекватно, и летом найдут толкового тренера, чтоб сначала сезона построил свою команду

      4
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