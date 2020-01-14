ESPN: Сетьен подписал контракт с «Барселоной» по схеме «0,5+1+1»

Стали известны условия, по которым «Барселона» подписала контракт с новым главным тренером Энрике Сетьеном.

Соглашение 61-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2022 года.

Контракт подписан по схеме «0,5+1+1».

Это означает, что руководство «Барселоны» без потерь может уволить Сетьена по окончанию каждого из трех ближайших сезонов.