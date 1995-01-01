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    Гончаренко – о решении пригласить Караева на сбор ЦСКА: «Он произвeл приятное впечатление по тем видео, которые мы смотрели»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему было решено пригласить на сбор команды форварда «КАМАЗа» Давида Караева.

    «Караев произвeл приятное впечатление по тем видео, по которым мы смотрели. Решили посмотреть на него вживую, чтобы оценить его возможности. У него немного другие качества, если сравнивать со Шкуриным. Караев больше работает спиной, между линиями, разворачивается с мячом, отыгрывается.

    Но посмотрим ещe, всe-таки это пока первые впечатления, они могут быть обманчивы, потому что оценить игрока полноценно можно только тогда, когда он вольeтся в коллектив. Самое важное, после игр в конце сбора у тренерского штаба будет лучшая оценка игры Караева и того же Шкурина», – сказал Гончаренко.

    • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
    • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
    • Ранее нападающий выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
    • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

    Гончаренко – о трансфере Шкурина: «В какой-то мере будет пауза для Чалова»

    Гончаренко: «Для Овчинникова ежедневные взвешивания – святое. Там уже нечего взвешивать, ничего в нем не осталось, а он взвешивается»

    Гончаренко: «Форма Онопко позволяет ему держать ритм всех тренировок. Если игрок вылетает, Савельич тут же готов его заменить»

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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