Гончаренко: «Для Овчинникова ежедневные взвешивания – святое. Там уже нечего взвешивать, ничего в нем не осталось, а он взвешивается»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об образе жизни своего помощника Сергея Овчинникова. Экс-вратарь сборной России ежедневно взвешивается.

«Помимо Игоря Акинфеева, на сбор в оптимальной форме приехал Иваныч (тренер Сергей Овчинников – прим. «Бомбардир»). Для него это святое – каждый день взвеситься. Там уже нечего взвешивать – ни воды, ни жира, ничего в нем не осталось, а только кофе, а он взвешивается и взвешивается», – сказал белорус.