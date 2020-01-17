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    Гончаренко: «Для Овчинникова ежедневные взвешивания – святое. Там уже нечего взвешивать, ничего в нем не осталось, а он взвешивается»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об образе жизни своего помощника Сергея Овчинникова. Экс-вратарь сборной России ежедневно взвешивается.

    «Помимо Игоря Акинфеева, на сбор в оптимальной форме приехал Иваныч (тренер Сергей Овчинников – прим. «Бомбардир»). Для него это святое – каждый день взвеситься. Там уже нечего взвешивать – ни воды, ни жира, ничего в нем не осталось, а только кофе, а он взвешивается и взвешивается», – сказал белорус.

    • Овчинников работает в штабе ЦСКА с 2014 года.
    • Игровую карьеру вратарь завершил в 2006 году (последний клуб – «Динамо»).
    • Овчинников дважды брал РПЛ как игрок.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    17.01.2020 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 4 часа назад

      Вот такой товарищ Овчинников. Взвешенный )))

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