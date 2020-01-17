Гончаренко: «Для Овчинникова ежедневные взвешивания – святое. Там уже нечего взвешивать, ничего в нем не осталось, а он взвешивается»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об образе жизни своего помощника Сергея Овчинникова. Экс-вратарь сборной России ежедневно взвешивается.
«Помимо Игоря Акинфеева, на сбор в оптимальной форме приехал Иваныч (тренер Сергей Овчинников – прим. «Бомбардир»). Для него это святое – каждый день взвеситься. Там уже нечего взвешивать – ни воды, ни жира, ничего в нем не осталось, а только кофе, а он взвешивается и взвешивается», – сказал белорус.
- Овчинников работает в штабе ЦСКА с 2014 года.
- Игровую карьеру вратарь завершил в 2006 году (последний клуб – «Динамо»).
- Овчинников дважды брал РПЛ как игрок.
Источник: YouTube-канал ЦСКА