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  • Гончаренко: «Для Овчинникова ежедневные взвешивания – святое. Там уже нечего взвешивать, ничего в нем не осталось, а он взвешивается»

Гончаренко: «Для Овчинникова ежедневные взвешивания – святое. Там уже нечего взвешивать, ничего в нем не осталось, а он взвешивается»

17 января 2020, 23:45
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об образе жизни своего помощника Сергея Овчинникова. Экс-вратарь сборной России ежедневно взвешивается.

«Помимо Игоря Акинфеева, на сбор в оптимальной форме приехал Иваныч (тренер Сергей Овчинников – прим. «Бомбардир»). Для него это святое – каждый день взвеситься. Там уже нечего взвешивать – ни воды, ни жира, ничего в нем не осталось, а только кофе, а он взвешивается и взвешивается», – сказал белорус.

  • Овчинников работает в штабе ЦСКА с 2014 года.
  • Игровую карьеру вратарь завершил в 2006 году (последний клуб – «Динамо»).
  • Овчинников дважды брал РПЛ как игрок.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Овчинников Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Я - легенда
1579308031
Вот такой товарищ Овчинников. Взвешенный )))
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ALEX ML
1579337977
Надо бы врача?
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