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  • Черданцев: «Расширение до 18 команд – выполнение указа Госсовета об использовании инфраструктуры ЧМ. Но за чей счет банкет?»

Черданцев: «Расширение до 18 команд – выполнение указа Госсовета об использовании инфраструктуры ЧМ. Но за чей счет банкет?»

17 января 2020, 13:54
26

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал расширение РПЛ с 16 до 18 команд, за которое проголосовали большинство клубов лиги.

«Расширение до 18 – это выполнение указа Госсовета по спорту об использовании инфраструктуры ЧМ. Но. За чей счет банкет? Кто будет содержать «Балтику», «Мордовию» и т. д.? И если клубы с инфраструктурой ЧМ встанут на вылет в первый же сезон, будет нарушаться спортивный принцип? А смысл тогда?» – написал Черданцев в твиттере.

Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

«Бизнес Online»: Прядкин, Алаев и Митрофанов уговаривали клубы отказаться от расширения РПЛ с нового сезона

Источник: твиттер Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
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ilichkadr
1579259101
Пожалуй соглашусь с Черданцевым. За чей счет банкет? Использование инфраструктуры ЧМ дело нужное и правильное, но как быть с убогими «Балтикой», «Мордовией»?
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Viper for CSKA
1579259350
За наш. Как и строительство инфраструктуры и содержание подавляющего большинства клубов. И как это будет оформлено, какие компании будут в цепочке задействованы - отнюдь не важно. В любом случае, платить за всё будут граждане.
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Hektor 84
1579259463
За счет народа
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Давид59
1579259758
Ну вот, медленно обратно в СССР плывём. Всё решают какие-то госсоветы, госпланы. Всё грустнее и грустнее. Угробим мы наш футбол, если уже не угробили
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momwig_
1579260710
Сначала выкинули кучу бюджетного бабла на стадионы в городах, где нет ни нормаьного футбола, ни спроса на него. Теперь надо выкинуть ещё на содержание команд на уровне РПЛ? Толково...
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المطاط في اللحوم
1579261296
Расширение? Мы не в Англии, где 20 команд. У нас нету возможностей Испании))))
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swot1205
1579262054
за че1, за чей???? ЗА НАШ С ВАМИ СЧЕТ, вот за чей!!!!!
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vka1970
1579265872
Опять грабить будут. Народ, раскрывай карманы..Барин едет.
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Garrincha58
1579265967
Черданцев вы с неба свалились? за чей счёт да как всегда за народные деньги вместо того чтобы строить школы детские сады новые больницы будут отчислять миллиарды на никому не нужный футбол особенно там где он никогда не был нужен и где и не ходят исторически на матчи
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САДЫЧОК
1579282685
Чтобы повысить уровень чемпионата-нужно уменьшить количество клубов ! Расширение , понизит уровень ! Повышение выгодно ворам и очень средним клубам , некоторые из них после этого обанкротятся !
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