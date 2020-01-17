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    Черданцев: «Расширение до 18 команд – выполнение указа Госсовета об использовании инфраструктуры ЧМ. Но за чей счет банкет?»

    Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал расширение РПЛ с 16 до 18 команд, за которое проголосовали большинство клубов лиги.

    «Расширение до 18 – это выполнение указа Госсовета по спорту об использовании инфраструктуры ЧМ. Но. За чей счет банкет? Кто будет содержать «Балтику», «Мордовию» и т. д.? И если клубы с инфраструктурой ЧМ встанут на вылет в первый же сезон, будет нарушаться спортивный принцип? А смысл тогда?» – написал Черданцев в твиттере.

    Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

    «Бизнес Online»: Прядкин, Алаев и Митрофанов уговаривали клубы отказаться от расширения РПЛ с нового сезона

    Источник: твиттер Георгия Черданцева

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    17.01.2020 13:54
    Комментарии32
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      Рейтинг: +3129

      JTherry 10 часов назад

      чиновники Госсовета чем думали, когда ставили задачу построить стадионы в Калининграде, Саранске, Волгограде, где футбол видели только по телевизору? ну, освоили деньги, попилили, как водится, и что же дальше? команда из Тамбова играет в Саранске, а из Питера - в Сочи, а Балтика не знает, где взять деньги на аренду за игры на стадионе, про волгоградский стадион вообще говорить стыдно: столько уже аварий произошло на нем спустя всего год после проведения ЧМ-18, а ведь могло - и на нем!!! хорошо, что не поплыл по Волге - лауреат премии воровства(((

      1
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      Рейтинг: +4530

      alp 11 часов назад

      так смешно что аж грустно.....

      0
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      Рейтинг: +3622

      САДЫЧОК 11 часов назад

      Чтобы повысить уровень чемпионата-нужно уменьшить количество клубов ! Расширение , понизит уровень ! Повышение выгодно ворам и очень средним клубам , некоторые из них после этого обанкротятся !

      3
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      Рейтинг: +4619

      3a zenit 12 часов назад

      задолбали скулить,никто ничего не решают,а вид делают что от их слов всё зависит.

      0
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      Рейтинг: +4788

      paracetamol 13 часов назад

      Надо Кайрат (Астану) включить и Минское Динамо.

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      Рейтинг: +3129

      JTherry > paracetamol 10 часов назад

      почему именно эти клубы? да и хотят ли они к нам в чемпионат? они спокойно выигрывают в своих лигах путевку в ЛЧ и ЛЕ, пусть и на ранние стадии, а в РПЛ вообще забудут о них

      0
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      Рейтинг: +344

      Питерский князь 13 часов назад

      Говорили, что ктотна банкет придут китайцы, тоесть, очень скоро, будут его оплачивать.
      2-4 клуба купят. Будет интересно, с новым лимитом точно и с их деньгами.
      Но пока есть феир-плей, Зенит, надолго будет флагманом РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      Черданцев прёт Тину по самую манделаки))) Зачем расширять??? Чтобы было ещё меньше интересных матчей? Для банкротств)) Чего, вам мало огородов на полях?)) Раз 5 об этом думали и всем пох. Потом начнут появлятся аля- Тосно-Уралан стайл

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      Рейтинг: +1288

      solodealer 15 часов назад

      Ответ очевиден - вопрос риторический. С одним уиочнением: "банкет"-то уже давно идёт вовсю! Начная с Олимпиады за 50 миллиардов, половину которых разворовали! ПРОСТО К СТОЛУ ИЗБРАННЫХ НЕ НАРОДОМ ХОЛОПАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДОЛЖИТЬ ПОДНОСИТЬ ХАВЧИК, ОСТАВАЯСЬ САМИМ ВПРОГОЛОДЬ....

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      Рейтинг: +4530

      alp > solodealer 11 часов назад

      устройся на работу уже и не скули..

      -1
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      Рейтинг: +5553

      Сильвербой 16 часов назад

      Нет смысла отвечать на дурные вопросы!!!

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      Рейтинг: +11625

      Garrincha58 16 часов назад

      Черданцев вы с неба свалились? за чей счёт да как всегда за народные деньги вместо того чтобы строить школы детские сады новые больницы будут отчислять миллиарды на никому не нужный футбол особенно там где он никогда не был нужен и где и не ходят исторически на матчи

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      Рейтинг: +344

      Питерский князь > Garrincha58 13 часов назад

      Где-то это говниное нытьё, уже слышал.
      Вот тебе вопрос, нахер тебе новые школы, если из тех, что мы уже имеем, выходят люди и не знают, кто такие Лев Толстой и т.д., по списку.
      А что это за ЕГЭ(вроде так), вообще молчу.
      Или нам надо, чтобы двоишники сидели в классе с хорошим компом?
      Вот детсадов, точно, не хватает. И поликлиник, тоже :((
      А школ хватает, можно больше классов сделать!

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