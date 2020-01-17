Черданцев: «Расширение до 18 команд – выполнение указа Госсовета об использовании инфраструктуры ЧМ. Но за чей счет банкет?»

чиновники Госсовета чем думали, когда ставили задачу построить стадионы в Калининграде, Саранске, Волгограде, где футбол видели только по телевизору? ну, освоили деньги, попилили, как водится, и что же дальше? команда из Тамбова играет в Саранске, а из Питера - в Сочи, а Балтика не знает, где взять деньги на аренду за игры на стадионе, про волгоградский стадион вообще говорить стыдно: столько уже аварий произошло на нем спустя всего год после проведения ЧМ-18, а ведь могло - и на нем!!! хорошо, что не поплыл по Волге - лауреат премии воровства(((
Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал расширение РПЛ с 16 до 18 команд, за которое проголосовали большинство клубов лиги.
«Расширение до 18 – это выполнение указа Госсовета по спорту об использовании инфраструктуры ЧМ. Но. За чей счет банкет? Кто будет содержать «Балтику», «Мордовию» и т. д.? И если клубы с инфраструктурой ЧМ встанут на вылет в первый же сезон, будет нарушаться спортивный принцип? А смысл тогда?» – написал Черданцев в твиттере.
- В четверг на общем собрании десять клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд со следующего сезона, четыре клуба – за расширение с сезона-2021/22.
- «Зенит» и «Спартак» выступили против расширения.
Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита
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