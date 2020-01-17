Черданцев: «Расширение до 18 команд – выполнение указа Госсовета об использовании инфраструктуры ЧМ. Но за чей счет банкет?»

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал расширение РПЛ с 16 до 18 команд, за которое проголосовали большинство клубов лиги.

«Расширение до 18 – это выполнение указа Госсовета по спорту об использовании инфраструктуры ЧМ. Но. За чей счет банкет? Кто будет содержать «Балтику», «Мордовию» и т. д.? И если клубы с инфраструктурой ЧМ встанут на вылет в первый же сезон, будет нарушаться спортивный принцип? А смысл тогда?» – написал Черданцев в твиттере.

В четверг на общем собрании десять клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд со следующего сезона, четыре клуба – за расширение с сезона-2021/22.

«Зенит» и «Спартак» выступили против расширения.

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