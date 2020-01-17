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  • «Бизнес Online»: Прядкин, Алаев и Митрофанов уговаривали клубы отказаться от расширения РПЛ с нового сезона

«Бизнес Online»: Прядкин, Алаев и Митрофанов уговаривали клубы отказаться от расширения РПЛ с нового сезона

17 января 2020, 12:16
20

По информации «Бизнес Online», президент РПЛ Сергей Прядкин не поддержал большинство клубов, которые голосовали за расширение лиги до 18 команд с сезона-2020/21.

Прядкин говорил, что для расширения со следующего сезона нужно согласовать множество нюансов с ФНЛ и ПФЛ и существенно поменять регламент.На собрании клубов РПЛ также присутствовали генеральный секретарь РФС Александр Алаев и директор по развитию Максим Митрофанов. Они, как и Прядкин, были настроены против расширения и уговаривали руководителей клубов отказаться от идеи увеличения команд со следующего сезона.

Несмотря на это, десять клубов из 16-ти проголосовали за расширение с сезона-2020/21. В этот список вошли все, кто не гарантировал себе сохранения места в РПЛ, отмечает издание.

Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Митрофанов Максим
Комментарии (20)
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bset
1579253895
Так разговоры велись уже давно, еще перед началом сезона. Неужели сложно было начать работу уже тогда, чтобы со следующего сезона расширить лигу? Или они сидели, сложа руки, ждали, пока что-то изменится, и только сейчас приступают к работе? Бездельники...
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acor94
1579253937
Считаю, что независимо от расширения, две последние команды должны вылететь и предпоследние играть стыки. Пусть лучше будет 6 новых команд.
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neveldomha
1579254103
То есть суть отговорок в том, что чинушам придется поработать, так сказать попыхтеть, напрячь мозги. А они этого не умеют. Выход есть - валите в отставку, и дайте возможность работать тем, кто хочет.
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mahan
1579256195
Да хоть 30 команд сделайте, качество футбола от этого не повыситься. Уберите лучше лимит на легионеров.
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KOLBIS
1579256282
Плохо уговаривали...
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FanatSerj
1579256693
Лучше бы клубы ФНЛ и их руководителей губернаторов спросили - оно им надо ? а то там по стыкам каждый год понятно, что не всем там РПЛ нужна, так нафига их насильно за шкварник тянуть...
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ilichkadr
1579257408
Интересно, а кто конкретно внёс предложение о расширении лиги до 18 команд с сезона-2020/21, если верхушка РПЛ против? Пора назвать лоббистов поимённо!
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vka1970
1579257569
Весёлая на самом деле ситуация выходит.Одни не хотят и не могут, а другие их деньгами пугают.Виртуальными.Вот даже не знаю кто хуже.То ли те кто за расширение, то ли те кто в болоте.
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المطاط في اللحوم
1579261419
В ФНЛ-20 клубов. Толку? Футбол качественнее стал? Нет конечно
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paracetamol
1579278477
У нас в РПЛ два чемпионата. 6 клубов разыгрывают место в ЕК, а остальные - кто дурнее. Дураков прибудет и это их радует.
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