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    «Бизнес Online»: Прядкин, Алаев и Митрофанов уговаривали клубы отказаться от расширения РПЛ с нового сезона

    По информации «Бизнес Online», президент РПЛ Сергей Прядкин не поддержал большинство клубов, которые голосовали за расширение лиги до 18 команд с сезона-2020/21.

    Прядкин говорил, что для расширения со следующего сезона нужно согласовать множество нюансов с ФНЛ и ПФЛ и существенно поменять регламент.На собрании клубов РПЛ также присутствовали генеральный секретарь РФС Александр Алаев и директор по развитию Максим Митрофанов. Они, как и Прядкин, были настроены против расширения и уговаривали руководителей клубов отказаться от идеи увеличения команд со следующего сезона.

    Несмотря на это, десять клубов из 16-ти проголосовали за расширение с сезона-2020/21. В этот список вошли все, кто не гарантировал себе сохранения места в РПЛ, отмечает издание.

    Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

    Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1877

      neveldomha 28 минут назад

      То есть суть отговорок в том, что чинушам придется поработать, так сказать попыхтеть, напрячь мозги. А они этого не умеют. Выход есть - валите в отставку, и дайте возможность работать тем, кто хочет.

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      Рейтинг: +867

      acor94 31 минуту назад

      Считаю, что независимо от расширения, две последние команды должны вылететь и предпоследние играть стыки. Пусть лучше будет 6 новых команд.

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      Рейтинг: +164

      O-kolesov > acor94 26 минут назад

      Из этих 6-ти новых команд три минимум три будут московские. Уже сделали бы чемпионат москвы и не смешили народ.

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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 > O-kolesov 15 минут назад

      А мне все равно сколько команд из Москвы, Китера или Краснодара. Лишь бы было меньше команд сидящих на гос бюджете.

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      Рейтинг: +164

      O-kolesov > Hektor 84 13 минут назад

      Здесь я с Вами согласен.

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      Рейтинг: +13502

      bset 32 минуты назад

      Так разговоры велись уже давно, еще перед началом сезона. Неужели сложно было начать работу уже тогда, чтобы со следующего сезона расширить лигу? Или они сидели, сложа руки, ждали, пока что-то изменится, и только сейчас приступают к работе? Бездельники...

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