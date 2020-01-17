«Бизнес Online»: Прядкин, Алаев и Митрофанов уговаривали клубы отказаться от расширения РПЛ с нового сезона

По информации «Бизнес Online», президент РПЛ Сергей Прядкин не поддержал большинство клубов, которые голосовали за расширение лиги до 18 команд с сезона-2020/21.

Прядкин говорил, что для расширения со следующего сезона нужно согласовать множество нюансов с ФНЛ и ПФЛ и существенно поменять регламент.На собрании клубов РПЛ также присутствовали генеральный секретарь РФС Александр Алаев и директор по развитию Максим Митрофанов. Они, как и Прядкин, были настроены против расширения и уговаривали руководителей клубов отказаться от идеи увеличения команд со следующего сезона.

Несмотря на это, десять клубов из 16-ти проголосовали за расширение с сезона-2020/21. В этот список вошли все, кто не гарантировал себе сохранения места в РПЛ, отмечает издание.

Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

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