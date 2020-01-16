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    Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита


    3.6
    Голосов: 7
    16.01.2020 21:33
    Ох, сколько новостей за один день.

    • Сегодня на собрании руководителей клубов РПЛ приняли решение: расширить лигу с 16 до 18 клубов. Когда произойдет сама реформа (и произойдет ли) – пока не решено. Далее решение за РФС.

    • За расширение РПЛ проголосовало большинство клубов РПЛ (14). Только «Спартак» и «Зенит» были против. Такое же голосование проводилось летом 2019-го – тогда против высказался только Томас Цорн от имени Леонида Федуна и «Спартака».

    • Из 14 клубов, которые за: 10 за расширение с сезона 2020/21, четыре – за расширение с 2021/22.

    • На последнем собрании (летом 2019-го) руководители клубов были согласны, но с важным условием: команды, которые увеличат количество, должны быть готов с точки зрения инфраструктуры и финансов. В этот раз руководители выступали с таким же условием.

    • На этом же собрании на пять лет переизбрали Сергея Прядкина на пост президента РПЛ. За него проголосовали единогласно. Причем досрочно – выборы должны были пройти в конце весны. Но клубы РПЛ выступили с инициативой продлить срок правления Прядкина прямо сейчас.

    На этой должности он находится с 2007 года – больше 18 лет. На ни на одних выборов у него не было конкурентов.

    • Также на собрании клубы РПЛ проголосовали за реформу Кубка России (за – 9 клубов, против – 7). Проголосовали за формат, по которому:

    – в 1/128 60 команд (54 из ПФЛ и 6 победителей межрегиональных объединений) делятся на 20 групп по три клуба. Дальше идут 20 победителей групп.

    – в 1/64 эти 20 команд играют между собой; параллельно 16 команд ФНЛ играют 8 матчей; а две лучшие команды ФНЛ выходят напрямую без игр.

    – на стадии 1/16 32 команды образуют десять групп (по три команды в каждой), играют по два матча. Победители группы выходят в 1/8.

    – клубы РПЛ в 1/16 играют только в гостях.

    – участники еврокубков начинают с 1/8 финала.

    Еще раз: пока ничего официально не утверждено. Решение примет РФС. Исполком РФС (на котором, возможно, будут принимать решение) планируется на вторую половину февраля 2020-го.

    И еще две важные новости

    1. С июля 2020-го игроки из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами. Страны Евразийского экономического союза: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.

    2. С сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит «8+17» – в заявке клуба на сезон должно быть не более восьми легионеров. В ФНЛ – не больше четырех иностранцев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РПЛ
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 7
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Dgordg2000 1 час назад

      В последнее время слово реформа ассоциировано с провалом, так что провал неизбежен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9162

      Cules2013 2 часа назад

      Раньше народ бунтовал и требовал реформ, сейчас такие реформы, что ну их в баню, всем уже от одного это слова становится страшно и тошно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +218

      trudovik > Cules2013 2 часа назад

      Тут страшно оказаться мимо проходящим в день митинга... А бунтовать тем более))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2693

      Nesterenko 10 часов назад

      Ну что сказать - ни одной хорошей реформы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Armani nn 13 часов назад

      И ещё ошибка-на этой должности он находится с 2007 года-больше 18 лет совсем неполучается

      3
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      ...
      Рейтинг: +218

      trudovik > Armani nn 2 часа назад

      согласен! Выглядит со стороны глупо. Ну даже если он работал в качестве вице кого-то там, либо был у кормушки до 2007 года - нам тоже это нужно написать.
      Мол, до вступления в должность в 2007, еще 5 лет сидел где-то там.
      А так получается просто. 2020-18=2007. МАТЕМАТИКА!

      0
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      ...
      Рейтинг: +84

      ab15488 > trudovik 1 час назад

      Думаю они приплюсовали действующий срок. Выбрали на пять лет, 2025-2007=18

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +218

      trudovik > ab15488 23 минуты назад

      Логично, я не подумал об этом. Но что если завтра скомпрометируется и его уволят? Просто устанет и скажет "Я устал, я ухожу".... да в конце концов просто подскользнется, упадет и "тю-тю".
      И тогда 18 лет не 18 =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2980

      mdu86 15 часов назад

      А как можно сделать из 32 команд десять групп по три команды в каждой? )
      Блин, голову уже сломал ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +305

      PFC CSKA MOSCOW > mdu86 3 часа назад

      А двум путёвки вперёд от газпрома дадут

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1227

      alarm 15 часов назад

      а запретить позор страны (спартак) они почему не обсуждали и не выдвигали на голосование?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9184

      DeStar 15 часов назад

      2 казахстана)

      3
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      ...
      Рейтинг: +57

      Валера Полевиков > DeStar 14 часов назад

      Спасибо) Поправили

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