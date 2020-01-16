Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

Ох, сколько новостей за один день.

• Сегодня на собрании руководителей клубов РПЛ приняли решение: расширить лигу с 16 до 18 клубов. Когда произойдет сама реформа (и произойдет ли) – пока не решено. Далее решение за РФС.

• За расширение РПЛ проголосовало большинство клубов РПЛ (14). Только «Спартак» и «Зенит» были против. Такое же голосование проводилось летом 2019-го – тогда против высказался только Томас Цорн от имени Леонида Федуна и «Спартака».

• Из 14 клубов, которые за: 10 за расширение с сезона 2020/21, четыре – за расширение с 2021/22.

• На последнем собрании (летом 2019-го) руководители клубов были согласны, но с важным условием: команды, которые увеличат количество, должны быть готов с точки зрения инфраструктуры и финансов. В этот раз руководители выступали с таким же условием.

• На этом же собрании на пять лет переизбрали Сергея Прядкина на пост президента РПЛ. За него проголосовали единогласно. Причем досрочно – выборы должны были пройти в конце весны. Но клубы РПЛ выступили с инициативой продлить срок правления Прядкина прямо сейчас.

На этой должности он находится с 2007 года – больше 18 лет. На ни на одних выборов у него не было конкурентов.

• Также на собрании клубы РПЛ проголосовали за реформу Кубка России (за – 9 клубов, против – 7). Проголосовали за формат, по которому:

– в 1/128 60 команд (54 из ПФЛ и 6 победителей межрегиональных объединений) делятся на 20 групп по три клуба. Дальше идут 20 победителей групп.

– в 1/64 эти 20 команд играют между собой; параллельно 16 команд ФНЛ играют 8 матчей; а две лучшие команды ФНЛ выходят напрямую без игр.

– на стадии 1/16 32 команды образуют десять групп (по три команды в каждой), играют по два матча. Победители группы выходят в 1/8.

– клубы РПЛ в 1/16 играют только в гостях.

– участники еврокубков начинают с 1/8 финала.

Еще раз: пока ничего официально не утверждено. Решение примет РФС. Исполком РФС (на котором, возможно, будут принимать решение) планируется на вторую половину февраля 2020-го.

И еще две важные новости

1. С июля 2020-го игроки из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами. Страны Евразийского экономического союза: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.

2. С сезона-2020/21 в РПЛ будет действовать лимит «8+17» – в заявке клуба на сезон должно быть не более восьми легионеров. В ФНЛ – не больше четырех иностранцев.