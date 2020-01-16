Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

Журналист Сергей Егоров сообщил, что большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд, начиная со следующего сезона.
«Десять клубов за расширение с сезона 2020/21. Четыре клуба за расширение с сезона 2021/22. Два клуба – против обоих вариантов («Зенит» и «Спартак»). Так или иначе, решение принято, а дедлайн по расширению будут обсуждать с РФС», – написал Егоров в телеграме.
Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России
«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ
РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова