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    Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд, начиная со следующего сезона.

    «Десять клубов за расширение с сезона 2020/21. Четыре клуба за расширение с сезона 2021/22. Два клуба – против обоих вариантов («Зенит» и «Спартак»). Так или иначе, решение принято, а дедлайн по расширению будут обсуждать с РФС», – написал Егоров в телеграме.

    Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

    «Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    16.01.2020 18:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Так у нас за выживание борится 7-8 клубов , конечно все за расширение.

      0
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      Рейтинг: +1046

      Retiremen_VMF > Alekxei Z. 3 часа назад

      Теперь будут бороться 9-10 клубов. Это же ведь борьба? И она зачастую интереснее чем за чемпионство.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. > Retiremen_VMF 2 часа назад

      Только об уровне футбола тогда и говорить не надо.
      А какие зарубы во дворе в дыр-дыр.
      Ты прикалываешься или на полном серьёзе несёшь ху..ню ?

      0
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      Рейтинг: +1655

      Бухбух 17 часов назад

      Такое голосование нужно было проводить перед стартом чемпионата, чтобы все были в равных условиях.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1023

      Ганнибал Лектор 18 часов назад

      Очевидно, что это делали те, кому выгодно. Вылететь уже в этом сезоне может любая из 10 команд

      2
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      Рейтинг: +5551

      Сильвербой 18 часов назад

      Ну голосовали не клубы, а 14 дол..бов руководящих ими!!!

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