Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

Журналист Сергей Егоров сообщил, что большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд, начиная со следующего сезона.

«Десять клубов за расширение с сезона 2020/21. Четыре клуба за расширение с сезона 2021/22. Два клуба – против обоих вариантов («Зенит» и «Спартак»). Так или иначе, решение принято, а дедлайн по расширению будут обсуждать с РФС», – написал Егоров в телеграме.

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

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