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  • Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

16 января 2020, 18:50
4

Журналист Сергей Егоров сообщил, что большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд, начиная со следующего сезона.

«Десять клубов за расширение с сезона 2020/21. Четыре клуба за расширение с сезона 2021/22. Два клуба – против обоих вариантов («Зенит» и «Спартак»). Так или иначе, решение принято, а дедлайн по расширению будут обсуждать с РФС», – написал Егоров в телеграме.

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Сильвербой
1579190599
Ну голосовали не клубы, а 14 дол..бов руководящих ими!!!
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Ганнибал Лектор
1579190696
Очевидно, что это делали те, кому выгодно. Вылететь уже в этом сезоне может любая из 10 команд
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Бухбух
1579191686
Такое голосование нужно было проводить перед стартом чемпионата, чтобы все были в равных условиях.
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