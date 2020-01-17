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    Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «До конца года отработаем схему»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал тему передачи московского клуба болельщикам.

    «Вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем», – заявил Федун.

    • Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
    • За это время команда один раз стала чемпионом России.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.

    Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да»

    Источник: «Р-Спорт»

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    17.01.2020 13:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4619

      3a zenit 12 часов назад

      через лет так 25 когда все забудут.

      0
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      Рейтинг: +4788

      paracetamol 13 часов назад

      2 лярда баксов псу под хвост. Сожрала свиня, а плавсредство и ныне там, на дне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      erma 14 часов назад

      В нашем обществе слово "схема" никогда ничего хорошего не означало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1323

      alarm 15 часов назад

      позор хрякам!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1931

      Борат 15 часов назад

      вот порося похрюкают !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11265

      vka1970 16 часов назад

      Много тумана.
      Снизьте налоги и люди сами распорядятся как своими деньгами пользоваться.
      Хотя это не камень в огород Федуна.Отнюдь.

      1
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      Рейтинг: +166

      O-kolesov 16 часов назад

      Не знаю, чем руководствуется Федун, но по -моему мнению, это начало конца. Неужели 15-ти летний оголтелый отморозок будет иметь право голоса при назначении главного тренера и кого ставить на матч.Дибилизм.

      0
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      Рейтинг: +492

      ZENIT****** 17 часов назад

      Ой-ли, ой-ли? Не верю!

      2
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      Рейтинг: +1142

      Mister_Tomsk 17 часов назад

      спартак будет в фнл? а две команды спартак и спартак 2 могут в фнл играть?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      المطاط في اللحوم 17 часов назад

      Власть в Спартаке принадлежит болельщикам...
      Так же как и в России- власть у народа...)))

      4
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