Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «До конца года отработаем схему»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал тему передачи московского клуба болельщикам.

«Вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем», – заявил Федун.

Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.

За это время команда один раз стала чемпионом России.

По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.

Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да»