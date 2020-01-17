Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «До конца года отработаем схему»

через лет так 25 когда все забудут.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал тему передачи московского клуба болельщикам.
«Вопрос прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем», – заявил Федун.
- Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
- За это время команда один раз стала чемпионом России.
- По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.
Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да»