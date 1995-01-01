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    Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун на текущей неделе рассказал, что планирует отдать клуб под управление болельщиков. Этот же тезис функционер подтвердил в интервью «Комсомольской правде».

    – Леонид Арнольдович, на днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из «Спартака». И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?

    – Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам.

    – Как? Бесплатно что ли? Нам дарите.

    – Да.

    • Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
    • За это время команда один раз стала чемпионом России.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии18
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      Рейтинг: +420

      Alekxei Z. 10 минут назад

      Многих это удивило ? Вы же и с трибун кричите продай да продай...КУПИТЕ, ослы тупоголовые.

      1
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      Рейтинг: +2333

      AtticusFinch 23 минуты назад

      Не хотел бы я на месте болельщиков, такой подарок на Кристмас)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Ковастер 28 минут назад

      Сообщество спартаковских болельщиков добили президента и получили команду в свои руки. Поздравим "Фратрию". Поздравим болельщиков. Теперь вам нужно собрать собрание, выбрать спикера, скинуться на пиво. пропустив по бутылочке пивка (+можно и по 150 водочки) всё по трезвому обсудить.

      2
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      Рейтинг: +8922

      vladimir-7 28 минут назад

      Клуб спартак? Перевозка из Кащенко приехала. Пакуйте Л.Федуна.

      0
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      Рейтинг: +3735

      3a zenit 31 минуту назад

      а потом скажет что его слова исказили и не правильно поняли))

      1
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      Рейтинг: +5871

      silver29 44 минуты назад

      В России существуют три основных формы управления футбольными клубами:
      1. Модель №1 – акционер-менеджер - Спартак Москва

      2. Модель №2 – клуб, существующий на бюджетные средства

      3. Модель №3 – клуб, принадлежащий крупной корпорации- Зенит, Локомотив.
      Федун предлагает новую модель- Автономной некоммерческой организации.

      1
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      Рейтинг: +6688

      KLIM777 > silver29 36 минут назад

      И что при этом? бабки за покупку и зарплату скидывать кто будет? Болельщики? Это планку можно тогда выдержать на уровне пфл только.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5871

      silver29 > KLIM777 29 минут назад

      Тебе же сказали такая форма управления есть у Реала и Барсы. Игроки зарабатывают а не отбывают номер на поле, да и спонсоров никто не отменял.

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      Рейтинг: +6688

      KLIM777 > silver29 17 минут назад


      Хоть один клуб у нас есть такой в России? Вообще хоть один клуб в премьер-лиге, который хотя бы в ноль выходит?

      Если спонсоров никто не отменял, то может тогда ничего не изменится? За исключением того, что просто будет владелец другой

      1
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      Рейтинг: +3533

      vladik12 45 минут назад

      Когда же его, черт возьми, уже отпустит.

      0
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      Рейтинг: +11084

      ВетеR 51 минуту назад

      Пердун сбрендил ???, или скажет,что не так поняли ))

      2
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      Рейтинг: +9689

      sssrspartak 52 минуты назад

      сначала спартак,потом цска или краснодар и усе!деградация российского футбола!!ну я думаю до этого не дойдет!!

      1
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      Рейтинг: +2575

      САДЫЧОК 52 минуты назад

      Федун-болтун ! Дарю , то , что не моё !...Сам нанятый Алекперовым и что то дарит !

      2
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