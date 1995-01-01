Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да»

Владелец «Спартака» Леонид Федун на текущей неделе рассказал, что планирует отдать клуб под управление болельщиков. Этот же тезис функционер подтвердил в интервью «Комсомольской правде».

– Леонид Арнольдович, на днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из «Спартака». И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?

– Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам.

– Как? Бесплатно что ли? Нам дарите.

– Да.