Федун – о передаче «Спартака» фанатам: «Просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно? Да»

Многих это удивило ? Вы же и с трибун кричите продай да продай...КУПИТЕ, ослы тупоголовые.
Владелец «Спартака» Леонид Федун на текущей неделе рассказал, что планирует отдать клуб под управление болельщиков. Этот же тезис функционер подтвердил в интервью «Комсомольской правде».
– Леонид Арнольдович, на днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из «Спартака». И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?
– Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам.
– Как? Бесплатно что ли? Нам дарите.
– Да.
- Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
- За это время команда один раз стала чемпионом России.
- По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.