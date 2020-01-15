Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» Иванов: «Подумаем о продлении контракта с Погребняком после окончания сезона»

Президент «Урала» Иванов: «Подумаем о продлении контракта с Погребняком после окончания сезона»

15 января 2020, 14:19

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб обсудит с форвардом Павлом Погребняком продление контракта.

«С Павлом Погребняком будем думать [о продлении контракта] после окончания сезона», – сказал Иванов.

По его словам, клуб и игрок еще не обсуждали возможность продления соглашения.

  • Действующее соглашение 36-летнего футболиста с «Уралом» было подписано прошлым летом и рассчитано на один сезон.
  • В этом сезоне Погребняк сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел Иванов Григорий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+