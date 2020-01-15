Президент «Урала» Иванов: «Подумаем о продлении контракта с Погребняком после окончания сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб обсудит с форвардом Павлом Погребняком продление контракта.

«С Павлом Погребняком будем думать [о продлении контракта] после окончания сезона», – сказал Иванов.

По его словам, клуб и игрок еще не обсуждали возможность продления соглашения.