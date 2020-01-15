Президент «Урала» Иванов: «Подумаем о продлении контракта с Погребняком после окончания сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб обсудит с форвардом Павлом Погребняком продление контракта.
«С Павлом Погребняком будем думать [о продлении контракта] после окончания сезона», – сказал Иванов.
По его словам, клуб и игрок еще не обсуждали возможность продления соглашения.
- Действующее соглашение 36-летнего футболиста с «Уралом» было подписано прошлым летом и рассчитано на один сезон.
- В этом сезоне Погребняк сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча.
Источник: ТАСС