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  • Морату стошнило перед серией пенальти в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

Морату стошнило перед серией пенальти в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

15 января 2020, 00:32
2

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не смог принять участие в серии пенальти в финале Суперкубка Испании против «Реала» из-за плохого самочувствия.

По информации Marca, футболиста стошнило после финального свистка. Форвард испытывал головокружение после столкновения с Дани Карвахалем.

В итоге Мората не пошел пробивать 11-метровый, хотя является штатным пенальтистом команды.

  • «Реал» в серии пенальти разгромил «Атлетико» со счетом 4:1.
  • Мората в текущем сезоне забил 10 голов и сделал два ассиста в 23 матчах.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетико Мората Альваро
Комментарии (2)
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VVadic
1579042861
Бедняга. Огромный шишмак на голове после Карвахаля остался)
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LAY394
1579102707
карвахаля игрок атлетика толкнул так то
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