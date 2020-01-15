Морату стошнило перед серией пенальти в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не смог принять участие в серии пенальти в финале Суперкубка Испании против «Реала» из-за плохого самочувствия.

По информации Marca, футболиста стошнило после финального свистка. Форвард испытывал головокружение после столкновения с Дани Карвахалем.

В итоге Мората не пошел пробивать 11-метровый, хотя является штатным пенальтистом команды.