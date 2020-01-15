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    Морату стошнило перед серией пенальти в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не смог принять участие в серии пенальти в финале Суперкубка Испании против «Реала» из-за плохого самочувствия.

    По информации Marca, футболиста стошнило после финального свистка. Форвард испытывал головокружение после столкновения с Дани Карвахалем.

    В итоге Мората не пошел пробивать 11-метровый, хотя является штатным пенальтистом команды.

    • «Реал» в серии пенальти разгромил «Атлетико» со счетом 4:1.
    • Мората в текущем сезоне забил 10 голов и сделал два ассиста в 23 матчах.

    Источник: Marca

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    15.01.2020 00:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +411

      LAY394 18 часов назад

      карвахаля игрок атлетика толкнул так то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      VVadic 15 января, 02:01

      Бедняга. Огромный шишмак на голове после Карвахаля остался)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      FENIX-SL 15 января, 00:42

      новость достойная внимания

      0
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