Морату стошнило перед серией пенальти в финале Суперкубка Испании с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не смог принять участие в серии пенальти в финале Суперкубка Испании против «Реала» из-за плохого самочувствия.
По информации Marca, футболиста стошнило после финального свистка. Форвард испытывал головокружение после столкновения с Дани Карвахалем.
В итоге Мората не пошел пробивать 11-метровый, хотя является штатным пенальтистом команды.
- «Реал» в серии пенальти разгромил «Атлетико» со счетом 4:1.
- Мората в текущем сезоне забил 10 голов и сделал два ассиста в 23 матчах.
Источник: Marca