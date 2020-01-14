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    Сетьен: «Уверен, что наши отношения с Месси будут великолепными»

    Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.

    «Месси – это особый и уникальный случай. Без сомнений скажу, что я наслаждался, наблюдая за игроками, которых теперь тренирую. В особенности Месси. Но он не единственный. Я уверен, что мои отношения с Месси будут великолепными. Главное – работать, и тогда все будет хорошо», – сказал 61-летний специалист.

    • «Барса» объявила о назначении Сетьена в ночь на вторник.
    • По информации ESPN, стороны заключили контракт по схеме «0,5+1+1».

    Сетьен: «Еще вчера я гулял по родной деревне в окружении коров. Сейчас я в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире»

    Источник: AS

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    14.01.2020 22:46
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75148

      zigbert 20 часов назад

      Очень неожиданное решение руководства Барселоны. Но никто не знает ,как пойдет работа у Сетьена?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1469

      Бриг 14 января, 23:55

      Цыгане у руля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      Boeung777 14 января, 22:54

      Будешь делать, как он скажет, будут. Но не на долго. Спустят всех собак при первых же неудачах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1063

      Джой > Boeung777 15 января, 00:17

      Играющий тренер.
      За чем им Сетьен?

      0
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