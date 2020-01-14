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Сетьен: «Уверен, что наши отношения с Месси будут великолепными»

14 января 2020, 22:46
4

Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.

«Месси – это особый и уникальный случай. Без сомнений скажу, что я наслаждался, наблюдая за игроками, которых теперь тренирую. В особенности Месси. Но он не единственный. Я уверен, что мои отношения с Месси будут великолепными. Главное – работать, и тогда все будет хорошо», – сказал 61-летний специалист.

  • «Барса» объявила о назначении Сетьена в ночь на вторник.
  • По информации ESPN, стороны заключили контракт по схеме «0,5+1+1».

Сетьен: «Еще вчера я гулял по родной деревне в окружении коров. Сейчас я в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире»

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Сетьен Энрике
Комментарии (4)
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Boeung777
1579031697
Будешь делать, как он скажет, будут. Но не на долго. Спустят всех собак при первых же неудачах.
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Бриг
1579035359
Цыгане у руля
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zigbert
1579095739
Очень неожиданное решение руководства Барселоны. Но никто не знает ,как пойдет работа у Сетьена?
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