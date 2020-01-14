Сетьен: «Уверен, что наши отношения с Месси будут великолепными»

Новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.

«Месси – это особый и уникальный случай. Без сомнений скажу, что я наслаждался, наблюдая за игроками, которых теперь тренирую. В особенности Месси. Но он не единственный. Я уверен, что мои отношения с Месси будут великолепными. Главное – работать, и тогда все будет хорошо», – сказал 61-летний специалист.

«Барса» объявила о назначении Сетьена в ночь на вторник.

По информации ESPN, стороны заключили контракт по схеме «0,5+1+1».

Сетьен: «Еще вчера я гулял по родной деревне в окружении коров. Сейчас я в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире»