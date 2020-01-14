Сетьен: «Еще вчера я гулял по родной деревне в окружении коров. Сейчас я в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире»

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал свое назначение.

«Еще вчера я гулял по своей родной деревне в окружении коров, а теперь я здесь, в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире. Я благодарю Эрнесто Вальверде за то, что он оставил мне команду, находящуюся на первом месте в лиге. Моя цель – выиграть все! Все, что можно выиграть, у этого клуба нет другого пути», – сказал Сетьен на пресс-конференции.