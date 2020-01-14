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    Сетьен: «Еще вчера я гулял по родной деревне в окружении коров. Сейчас я в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире»

    Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал свое назначение.

    «Еще вчера я гулял по своей родной деревне в окружении коров, а теперь я здесь, в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире. Я благодарю Эрнесто Вальверде за то, что он оставил мне команду, находящуюся на первом месте в лиге. Моя цель – выиграть все! Все, что можно выиграть, у этого клуба нет другого пути», – сказал Сетьен на пресс-конференции.

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    14.01.2020 18:05
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1419

      Dizayner 15 января, 08:33

      крутой дядьдка)) все же мне кажется, что его не берут доигрывать, да и сам он не согласился бы просто доиграть сезон и уйти, человек сразу же обозначил цели, правда времени маловато, но тем интереснее будет наблюдать

      0
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      Рейтинг: +17

      SUHROB 74 14 января, 21:34

      Ещё один постух , место другого

      -1
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      Рейтинг: +570

      Юрэс 14 января, 21:18

      РАНО РАДУЙТЕСЬ!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6578

      mihail200606 14 января, 20:29

      Прикольное решение.. Неожиданное..и рискованное очень конечно.. Но сама схема контракта в этом случае более, чем ожидаемая - 0.5+1+1...

      1
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      Рейтинг: +1055

      Tsigan 14 января, 20:29

      В окружении коров?))) его видимо коровы окружили но он благополучно вырвался из окружения буренок)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      ZENIT****** 14 января, 20:23

      А ведь смело. Не каждый на такое откровение способен.

      3
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      Рейтинг: +1655

      Бухбух 14 января, 19:54

      А он вообще, как главный, что-нибудь выигрывал?

      0
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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder > Бухбух 14 января, 22:10

      Молоко

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      Рейтинг: +145

      sachsen-leipzig 14 января, 19:37

      Ппц, он конкретно опустил своих бывших игроков! Его окружали коровы

      1
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      Рейтинг: +800

      САНЁК17 14 января, 19:29

      Пастух будет тренировать БАРСЕЛОНУ?Это же совсем смешно.(Сорян фанаты Барса),

      1
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      Рейтинг: +1352

      neim 14 января, 18:44

      Лучше бы он этого не говорил.

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