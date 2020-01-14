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  • Сетьен: «Еще вчера я гулял по родной деревне в окружении коров. Сейчас я в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире»

Сетьен: «Еще вчера я гулял по родной деревне в окружении коров. Сейчас я в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире»

14 января 2020, 18:05
11

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал свое назначение.

«Еще вчера я гулял по своей родной деревне в окружении коров, а теперь я здесь, в «Барселоне», тренирую лучших игроков в мире. Я благодарю Эрнесто Вальверде за то, что он оставил мне команду, находящуюся на первом месте в лиге. Моя цель – выиграть все! Все, что можно выиграть, у этого клуба нет другого пути», – сказал Сетьен на пресс-конференции.

Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (11)
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Cules2013
1579014574
Бодрое вью, уже радует
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САНЁК17
1579019353
Пастух будет тренировать БАРСЕЛОНУ?Это же совсем смешно.(Сорян фанаты Барса),
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sachsen-leipzig
1579019871
Ппц, он конкретно опустил своих бывших игроков! Его окружали коровы
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Бухбух
1579020864
А он вообще, как главный, что-нибудь выигрывал?
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Tsigan
1579022945
В окружении коров?))) его видимо коровы окружили но он благополучно вырвался из окружения буренок)
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mihail200606
1579022991
Прикольное решение.. Неожиданное..и рискованное очень конечно.. Но сама схема контракта в этом случае более, чем ожидаемая - 0.5+1+1...
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Юрэс
1579025913
РАНО РАДУЙТЕСЬ!!!!!!!!
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SUHROB 74
1579026888
Ещё один постух , место другого
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Dizayner
1579066431
крутой дядьдка)) все же мне кажется, что его не берут доигрывать, да и сам он не согласился бы просто доиграть сезон и уйти, человек сразу же обозначил цели, правда времени маловато, но тем интереснее будет наблюдать
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