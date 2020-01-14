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    Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Получаю удовольствие от всего и готов идти дальше»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в инстаграме поделился впечатлениями от сборов с «Рубином».

    «Самое сложное для футболистов – это время сборов (тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, 2 недели без родных). Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой.

    Я ждал это время, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше», – написал 32-летний футболист.

    • Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.
    • Прошлым летом хавбек стал свободным агентом.

    Тарасов: «О подписании контракта с «Рубином» речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму»

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    14.01.2020 21:00
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1134

      Mister_Tomsk 15 января, 07:48

      мне вот что кажется, и дело не в Тарасове, но почему то я думаю, рубин быстро с этой ямы выйдет, умеет леня иногда из дерьма конфетку делать. Посмотрим, на самом деле очень интересный ход с его стороны! на подбитый самолет сел, глянем как сможет исправить ситуацию! Ёу!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1510

      Давид59 14 января, 21:55

      Так вроде уже уткнулся в стену. Дальше только госдура

      2
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    • ...
      Рейтинг: +570

      Юрэс 14 января, 21:16

      ДАЛЬШЕ ??????. Это КУДА ?!?¿°¿ ХА ХА ХА

      0
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