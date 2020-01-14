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  • Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Получаю удовольствие от всего и готов идти дальше»

Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Получаю удовольствие от всего и готов идти дальше»

14 января 2020, 21:00
3

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в инстаграме поделился впечатлениями от сборов с «Рубином».

«Самое сложное для футболистов – это время сборов (тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, 2 недели без родных). Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой.

Я ждал это время, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше», – написал 32-летний футболист.

  • Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.
  • Прошлым летом хавбек стал свободным агентом.

Тарасов: «О подписании контракта с «Рубином» речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму»

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Публикация от text (@tarasov23)

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
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Юрэс
1579025763
ДАЛЬШЕ ??????. Это КУДА ?!?¿°¿ ХА ХА ХА
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Давид59
1579028121
Так вроде уже уткнулся в стену. Дальше только госдура
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Mister_Tomsk
1579063732
мне вот что кажется, и дело не в Тарасове, но почему то я думаю, рубин быстро с этой ямы выйдет, умеет леня иногда из дерьма конфетку делать. Посмотрим, на самом деле очень интересный ход с его стороны! на подбитый самолет сел, глянем как сможет исправить ситуацию! Ёу!))
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