Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Получаю удовольствие от всего и готов идти дальше»

мне вот что кажется, и дело не в Тарасове, но почему то я думаю, рубин быстро с этой ямы выйдет, умеет леня иногда из дерьма конфетку делать. Посмотрим, на самом деле очень интересный ход с его стороны! на подбитый самолет сел, глянем как сможет исправить ситуацию! Ёу!))
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в инстаграме поделился впечатлениями от сборов с «Рубином».
«Самое сложное для футболистов – это время сборов (тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, 2 недели без родных). Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой.
Я ждал это время, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше», – написал 32-летний футболист.
- Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.
- Прошлым летом хавбек стал свободным агентом.
Тарасов: «О подписании контракта с «Рубином» речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму»