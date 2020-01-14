Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Получаю удовольствие от всего и готов идти дальше»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в инстаграме поделился впечатлениями от сборов с «Рубином».

«Самое сложное для футболистов – это время сборов (тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, 2 недели без родных). Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой.

Я ждал это время, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше», – написал 32-летний футболист.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.

Прошлым летом хавбек стал свободным агентом.

Тарасов: «О подписании контракта с «Рубином» речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму»