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  • Слуцкий на тренировке «Рубина»: «Кто-то спрашивал: «Я не умру? Если даже парочка умрет, у нас народу много»

Слуцкий на тренировке «Рубина»: «Кто-то спрашивал: «Я не умру? Если даже парочка умрет, у нас народу много»

14 января 2020, 13:46
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил об игроках команды после первой тренировки на сборах в Турции.

«Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: «Я не умру?», я слышал на той половине поля... Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много», – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.
  • По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Слуцкого

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
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