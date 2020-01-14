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    Слуцкий на тренировке «Рубина»: «Кто-то спрашивал: «Я не умру? Если даже парочка умрет, у нас народу много»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил об игроках команды после первой тренировки на сборах в Турции.

    «Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: «Я не умру?», я слышал на той половине поля... Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.
    • По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Слуцкого

    Источник: твиттер Владислава Зимагулова

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    14.01.2020 13:46
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