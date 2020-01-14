Слуцкий на тренировке «Рубина»: «Кто-то спрашивал: «Я не умру? Если даже парочка умрет, у нас народу много»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил об игроках команды после первой тренировки на сборах в Турции.

«Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: «Я не умру?», я слышал на той половине поля... Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много», – сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Слуцкого