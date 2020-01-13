Моуринью не исключил, что Кейн пропустит Евро-2020

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года. Такое предположение озвучил главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью.
«Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нeм каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю», – сказал Моуринью.
- Кейн перенес операцию в связи с разрывом левого подколенного сухожилия.
- Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщала, что форвард вернется к тренировкам не раньше апреля.
- Евро-2020 пройдeт в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля.
Источник: The Guardian