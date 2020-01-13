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Моуринью не исключил, что Кейн пропустит Евро-2020

13 января 2020, 20:35

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года. Такое предположение озвучил главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью.

«Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нeм каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю», – сказал Моуринью.

  • Кейн перенес операцию в связи с разрывом левого подколенного сухожилия.
  • Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщала, что форвард вернется к тренировкам не раньше апреля.
  • Евро-2020 пройдeт в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри Моуринью Жозе
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