Моуринью не исключил, что Кейн пропустит Евро-2020

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года. Такое предположение озвучил главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью.

«Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нeм каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю», – сказал Моуринью.