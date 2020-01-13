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  • Головин: «Ничья с «ПСЖ» – приемлемый результат, этот матч нам можно занести в актив»

Головин: «Ничья с «ПСЖ» – приемлемый результат, этот матч нам можно занести в актив»

13 января 2020, 09:57
3

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 20-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

  • Игра завершилась ничьей 3:3.
  • Россиянин провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отличался.

«Думаю, игра понравилась болельщикам. Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья – это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях.

Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают, и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив», – сказал Головин.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ Головин Александр
Комментарии (3)
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bset
1578899477
Головин, как обычно, был хорош. Жаль, что сам не забил - была убойная возможность, но немного смазал удар. Так бы может и выиграли вовсе.
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Stavropolets
1578911011
Хорошо играл Сашка. Молодец
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Дима Цэ
1578917463
Саня красавчег! Движение на высоком уровне, а мышление давно шагнуло на несколько уровней по сравнению с РПЛ
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