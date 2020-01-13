Головин: «Ничья с «ПСЖ» – приемлемый результат, этот матч нам можно занести в актив»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 20-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

Игра завершилась ничьей 3:3.

Россиянин провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отличался.

«Думаю, игра понравилась болельщикам. Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья – это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях.

Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают, и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив», – сказал Головин.