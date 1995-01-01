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    Головин: «Ничья с «ПСЖ» – приемлемый результат, этот матч нам можно занести в актив»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 20-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

    • Игра завершилась ничьей 3:3.
    • Россиянин провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отличался.

    «Думаю, игра понравилась болельщикам. Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья – это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях.

    Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают, и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив», – сказал Головин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13398

      bset 11 минут назад

      Головин, как обычно, был хорош. Жаль, что сам не забил - была убойная возможность, но немного смазал удар. Так бы может и выиграли вовсе.

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