Вальверде – об удалении в матче с «Атлетико»: «Я не мог поступить иначе»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал свое удаление в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико».

Уругваец получил красную карточку на 115-й минуте за фол последней надежды на Альваро Морате .

. В итоге «Реал» удержал ничью и в серии пенальти победил «Атлетико» со счетом 4:1.

«Я не должен был этого делать и извинился перед Моратой. Но это единственное, что я мог сделать в тот момент. Не мог поступить иначе. Партнеры по команде похвалили меня, когда я покидал поле. Весь тренерский штаб поддержал меня. Симеоне тоже подошел и сказал несколько слов, которые я не забуду. За это он достоин уважения», – сказал Вальверде.