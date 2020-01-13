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  • Вальверде – об удалении в матче с «Атлетико»: «Я не мог поступить иначе»

Вальверде – об удалении в матче с «Атлетико»: «Я не мог поступить иначе»

13 января 2020, 08:51
8

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал свое удаление в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико».

  • Уругваец получил красную карточку на 115-й минуте за фол последней надежды на Альваро Морате.
  • В итоге «Реал» удержал ничью и в серии пенальти победил «Атлетико» со счетом 4:1.

«Я не должен был этого делать и извинился перед Моратой. Но это единственное, что я мог сделать в тот момент. Не мог поступить иначе. Партнеры по команде похвалили меня, когда я покидал поле. Весь тренерский штаб поддержал меня. Симеоне тоже подошел и сказал несколько слов, которые я не забуду. За это он достоин уважения», – сказал Вальверде.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетико Мората Альваро Вальверде Федерико
Комментарии (8)
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Dizayner
1578895773
небось про яйки свои намекнул дон диего))
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Proker
1578903490
Красная карточка Вальверде принёс победу Реалу,так можно назвать....)))
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AHTUNGBOL
1578909610
В этот момент Атлетико проиграл финал..
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VVadic
1578912879
Мората бы не забил.
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Decorhome
1578916199
Спасибо Федерико Вальверде
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Artemka444
1578921502
Красавчик!!!!
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