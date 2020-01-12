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    Вальверде – об удалении в матче с «Атлетико»: «Я не мог поступить иначе»

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал свое удаление в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико».

    • Уругваец получил красную карточку на 115-й минуте за фол последней надежды на Альваро Морате.
    • В итоге «Реал» удержал ничью и в серии пенальти победил «Атлетико» со счетом 4:1.

    «Я не должен был этого делать и извинился перед Моратой. Но это единственное, что я мог сделать в тот момент. Не мог поступить иначе. Партнеры по команде похвалили меня, когда я покидал поле. Весь тренерский штаб поддержал меня. Симеоне тоже подошел и сказал несколько слов, которые я не забуду. За это он достоин уважения», – сказал Вальверде.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1414

      Dizayner 1 час назад

      небось про яйки свои намекнул дон диего))

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