Слуцкий провел первую встречу с игроками «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел первую встречу с командой.

«С сегодняшнего дня вы для меня — самые лучшие футболисты. Тренерскому штабу не важно, какие игроки есть в других клубах.

Тупых вопросов не бывает. Если есть вопрос, то вы обязаны его задать. Постараюсь сделать так, чтобы наши командные активности были интересными. В последний день сборов поиграем в викторину, а потом сходим в ресторан на командный ужин», – сказал Слуцкий игрокам.