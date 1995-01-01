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    Слуцкий провел первую встречу с игроками «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел первую встречу с командой.

    «С сегодняшнего дня вы для меня — самые лучшие футболисты. Тренерскому штабу не важно, какие игроки есть в других клубах.

    Тупых вопросов не бывает. Если есть вопрос, то вы обязаны его задать. Постараюсь сделать так, чтобы наши командные активности были интересными. В последний день сборов поиграем в викторину, а потом сходим в ресторан на командный ужин», – сказал Слуцкий игрокам.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
    • Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
    • «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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