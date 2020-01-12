Слуцкий провел первую встречу с игроками «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел первую встречу с командой.
«С сегодняшнего дня вы для меня — самые лучшие футболисты. Тренерскому штабу не важно, какие игроки есть в других клубах.
Тупых вопросов не бывает. Если есть вопрос, то вы обязаны его задать. Постараюсь сделать так, чтобы наши командные активности были интересными. В последний день сборов поиграем в викторину, а потом сходим в ресторан на командный ужин», – сказал Слуцкий игрокам.
- Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
- Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
- «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.
Источник: YouTube-канал «Рубина»