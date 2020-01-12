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Слуцкий провел первую встречу с игроками «Рубина»

12 января 2020, 23:18
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел первую встречу с командой.

«С сегодняшнего дня вы для меня — самые лучшие футболисты. Тренерскому штабу не важно, какие игроки есть в других клубах.

Тупых вопросов не бывает. Если есть вопрос, то вы обязаны его задать. Постараюсь сделать так, чтобы наши командные активности были интересными. В последний день сборов поиграем в викторину, а потом сходим в ресторан на командный ужин», – сказал Слуцкий игрокам.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
  • Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
  • «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.

Источник: YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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bset
1578893289
Дааа, Слуцкий в плане подхода настоящий профессионал. Надеюсь, что выльется в результат и футбол будет интересный, а не автобус. Все-таки Рубин заслуживает большего.
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Decorhome
1578915975
Тонкий психолог
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