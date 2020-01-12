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  • Новиков: «Будем ждать встречи со «Спартаком». «Динамо» покажет, кто в доме хозяин»

Новиков: «Будем ждать встречи со «Спартаком». «Динамо» покажет, кто в доме хозяин»

12 января 2020, 18:59
13

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от ближайшего матча РПЛ против «Спартака». Он состоится 29 февраля.

«Я думаю, не надо никому рассказывать, что значит для любого динамовца матч со «Спартаком», поэтому будем ждать этой встречи. Тем более что это домашняя игра. Надеемся, что трибуны будут полные, и мы покажем, кто в доме хозяин», – сказал Новиков.

  • В матче первого круга команды обошлись без голов.
  • «Динамо» в таблице идет восьмым.
  • «Спартак» занимает десятое место.

Источник: YouTube-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (13)
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vka1970
1578846721
Весной почти все начнут как с чистого листа и потому встреча по любому будет сложной.Вопрос кто и как подготовится остаётся открытым.Надеюсь уверенность господина Новикова столкнётся с немецкой педантичностью, итальянским упорством и российским раздолбайством.Такую гремучую смесь мало кто переживёт......))
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derrik2000
1578848991
Интересно, ЧТО Новиков курил перед тем, как сказать ТАКОЕ? ))) Как правило, такие "заявления" перед матчем выходят в конечном итоге боком "заявителю".
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Волька
1578851085
Вперед бомжи!***** мусоров!
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Диктор
1578883069
Хвастун.
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piligrim1986
1578889927
какие-то необоснованные подростковые понты
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denzillo
1578891885
Как же Вы все ****....и со спартаком! А бомжам не было желания ничего показать- или обкаканные штанишки с боязнью играть только?!!!!
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АртурZaСМ
1578892401
Как будешь болелам Динамо в глаза смотреть, если обо.с.р.ешся?
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Дядя Серёжа
1578902042
Аутотренинг... Я солнце ---- большое и круглое. (Петросян 80-ые)
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RJM555
1578902773
Лучше бы подумал как до конца сезона доработать!!!
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