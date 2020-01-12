Новиков: «Будем ждать встречи со «Спартаком». «Динамо» покажет, кто в доме хозяин»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от ближайшего матча РПЛ против «Спартака». Он состоится 29 февраля.

«Я думаю, не надо никому рассказывать, что значит для любого динамовца матч со «Спартаком», поэтому будем ждать этой встречи. Тем более что это домашняя игра. Надеемся, что трибуны будут полные, и мы покажем, кто в доме хозяин», – сказал Новиков.