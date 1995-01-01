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    Новиков: «Будем ждать встречи со «Спартаком». «Динамо» покажет, кто в доме хозяин»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от ближайшего матча РПЛ против «Спартака». Он состоится 29 февраля.

    «Я думаю, не надо никому рассказывать, что значит для любого динамовца матч со «Спартаком», поэтому будем ждать этой встречи. Тем более что это домашняя игра. Надеемся, что трибуны будут полные, и мы покажем, кто в доме хозяин», – сказал Новиков.

    • В матче первого круга команды обошлись без голов.
    • «Динамо» в таблице идет восьмым.
    • «Спартак» занимает десятое место.

    Источник: YouTube-канал «Динамо»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +48

      Волька 26 минут назад

      Вперед бомжи!***** мусоров!

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      Рейтинг: +7005

      derrik2000 1 час назад

      Интересно, ЧТО Новиков курил перед тем, как сказать ТАКОЕ? )))
      Как правило, такие "заявления" перед матчем выходят в конечном итоге боком "заявителю".

      0
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      Рейтинг: +11130

      vka1970 1 час назад

      Весной почти все начнут как с чистого листа и потому встреча по любому будет сложной.Вопрос кто и как подготовится остаётся открытым.Надеюсь уверенность господина Новикова столкнётся с немецкой педантичностью, итальянским упорством и российским раздолбайством.Такую гремучую смесь мало кто переживёт......))

      0
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      Рейтинг: +1933

      Борат 1 час назад

      Обе команды полное Г
      Желаю им обеим по технарю!
      Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +1123

      alarm 1 час назад

      стыдно и за спортаг и за двенамо!

      0
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      ...
      Рейтинг: -11

      Аденн > alarm 1 час назад

      а уж как стыдно за вонючий бЗенит, это просто пи . тец.

      5
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