Фирмино в сезоне АПЛ все семь голов забил на выезде

Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0) принес победу команде точным ударом в первом тайме. Теперь на счету бразильца в текущем чемпионате Англии семь голов. Все мячи игрок забил на выезде.

В лондонском матче бразилец стал лучшим футболистом команды по трем показателям. Фирмино нанес больше всех ударов (четыре), больше всех партнеров пробил в створ (три раза), а также создал больше всех голевых моментов (четыре).

Бразилец на рынке стоит 90 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Фирмино не пропустил ни одного матча, сделал четыре результативных передачи.

«Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?