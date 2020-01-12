Фирмино в сезоне АПЛ все семь голов забил на выезде

Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0) принес победу команде точным ударом в первом тайме. Теперь на счету бразильца в текущем чемпионате Англии семь голов. Все мячи игрок забил на выезде.
В лондонском матче бразилец стал лучшим футболистом команды по трем показателям. Фирмино нанес больше всех ударов (четыре), больше всех партнеров пробил в створ (три раза), а также создал больше всех голевых моментов (четыре).
- Бразилец на рынке стоит 90 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ Фирмино не пропустил ни одного матча, сделал четыре результативных передачи.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?
Источник: Бомбардир.ру