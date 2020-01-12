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Фирмино в сезоне АПЛ все семь голов забил на выезде

12 января 2020, 16:40

Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0) принес победу команде точным ударом в первом тайме. Теперь на счету бразильца в текущем чемпионате Англии семь голов. Все мячи игрок забил на выезде.

В лондонском матче бразилец стал лучшим футболистом команды по трем показателям. Фирмино нанес больше всех ударов (четыре), больше всех партнеров пробил в створ (три раза), а также создал больше всех голевых моментов (четыре).

  • Бразилец на рынке стоит 90 миллионов евро.
  • В текущем сезоне АПЛ Фирмино не пропустил ни одного матча, сделал четыре результативных передачи.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ливерпуль Фирмино Роберто
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