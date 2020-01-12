Дриусси: «Интерес «Интера» из Майами был, но я полностью сосредоточен на игре за «Зенит»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил, что в прошлом году им интересовался американский «Интер». Команда из Флориды предпочла другого игрока.

«Отпуск прошeл замечательно. Провeл его в окружении семьи и друзей. Слухи про «Интер»? Действительно, интерес с их стороны был, но сейчас я в «Зените». Полностью сосредоточен на игре за команду», – сказал Дриусси «Чемпионату».