Дриусси: «Интерес «Интера» из Майами был, но я полностью сосредоточен на игре за «Зенит»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил, что в прошлом году им интересовался американский «Интер». Команда из Флориды предпочла другого игрока.
«Отпуск прошeл замечательно. Провeл его в окружении семьи и друзей. Слухи про «Интер»? Действительно, интерес с их стороны был, но сейчас я в «Зените». Полностью сосредоточен на игре за команду», – сказал Дриусси «Чемпионату».
- Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»