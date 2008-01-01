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    Дриусси: «Интерес «Интера» из Майами был, но я полностью сосредоточен на игре за «Зенит»

    Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил, что в прошлом году им интересовался американский «Интер». Команда из Флориды предпочла другого игрока.

    «Отпуск прошeл замечательно. Провeл его в окружении семьи и друзей. Слухи про «Интер»? Действительно, интерес с их стороны был, но сейчас я в «Зените». Полностью сосредоточен на игре за команду», – сказал Дриусси «Чемпионату».

    • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +501

      Сергей Каспийский 18 минут назад

      Для игрока создали очень комфортные условия, может заиграет как Паредес, тогда продадут за 40 миллионов. Нужно на тренировке больше гонять играчишку, а не с Медведевым убивать время.

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