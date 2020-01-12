Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дриусси: «Интерес «Интера» из Майами был, но я полностью сосредоточен на игре за «Зенит»

Дриусси: «Интерес «Интера» из Майами был, но я полностью сосредоточен на игре за «Зенит»

12 января 2020, 15:55
1

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил, что в прошлом году им интересовался американский «Интер». Команда из Флориды предпочла другого игрока.

«Отпуск прошeл замечательно. Провeл его в окружении семьи и друзей. Слухи про «Интер»? Действительно, интерес с их стороны был, но сейчас я в «Зените». Полностью сосредоточен на игре за команду», – сказал Дриусси «Чемпионату».

  • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1578857204
Ну так-то лучше. А то раньше говорил, что страдает, скучает бедненький
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+