Агент: «Вместо Дриусси «Интер» из США купит более дешевого футболиста»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси не перейдет в «Интер» из США. Американцы сделали выбор в пользу другого игрока, сказал агент аргентинца Эрнан Берман.

«Интер» приобретет другого, более дешевого футболиста вместо Дриусси», – сказал Берман агентству «Р-Спорт».