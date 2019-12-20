Агент: «Вместо Дриусси «Интер» из США купит более дешевого футболиста»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси не перейдет в «Интер» из США. Американцы сделали выбор в пользу другого игрока, сказал агент аргентинца Эрнан Берман.
«Интер» приобретет другого, более дешевого футболиста вместо Дриусси», – сказал Берман агентству «Р-Спорт».
- В «Зените» заверили, что Дриусси не уйдет раньше лета.
- Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.
Источник: «Р-Спорт»