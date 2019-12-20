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    Агент: «Вместо Дриусси «Интер» из США купит более дешевого футболиста»

    Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси не перейдет в «Интер» из США. Американцы сделали выбор в пользу другого игрока, сказал агент аргентинца Эрнан Берман.

    «Интер» приобретет другого, более дешевого футболиста вместо Дриусси», – сказал Берман агентству «Р-Спорт».

    • В «Зените» заверили, что Дриусси не уйдет раньше лета.
    • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1281

      Давид59 10 минут назад

      Одни говорят - мы не продали. Другие - мы сделали выбор в пользу другого. Короче такая "корова" оказалась нужна самому

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