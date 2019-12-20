Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Вместо Дриусси «Интер» из США купит более дешевого футболиста»

Агент: «Вместо Дриусси «Интер» из США купит более дешевого футболиста»

20 декабря 2019, 22:13
6

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси не перейдет в «Интер» из США. Американцы сделали выбор в пользу другого игрока, сказал агент аргентинца Эрнан Берман.

«Интер» приобретет другого, более дешевого футболиста вместо Дриусси», – сказал Берман агентству «Р-Спорт».

  • В «Зените» заверили, что Дриусси не уйдет раньше лета.
  • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1576871082
Одни говорят - мы не продали. Другие - мы сделали выбор в пользу другого. Короче такая "корова" оказалась нужна самому
Ответить
Холстомерия
1576906383
Вальяжный Бекхэм много хочет, хрен получит в МLS
Ответить
paracetamol
1576923463
А зачем эти нищие вообще обращались? Нет денег - иди лесом!
Ответить
Бриг
1576956851
Дриусси очень молод. И перспективен. Рано отпускать - пусть здесь себя проявит по-настоящему. Но он, похоже, конкуренции боится. Значит, слабак. Но попробовать надо.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+