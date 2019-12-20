Медведев: «Дриусси остается до конца сезона. Переговоров с «Интер Майами» не ведем»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Себастьян Дриусси не покинет команду в зимнее трансферное окно.

— Мы переговоров с «Интер Майами» не ведем. Дриусси – игрок «Зенита». До конца сезона он точно останется в команде.

— У вас есть предложения по каким-либо игрокам?

— Предложения всегда есть. Но мы не комментируем процесс, – сказал Медведев.

Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить за Себастьяна 25 миллионов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»



