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  • Медведев: «Дриусси остается до конца сезона. Переговоров с «Интер Майами» не ведем»

Медведев: «Дриусси остается до конца сезона. Переговоров с «Интер Майами» не ведем»

20 декабря 2019, 16:04
5

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Себастьян Дриусси не покинет команду в зимнее трансферное окно.

— Мы переговоров с «Интер Майами» не ведем. Дриусси – игрок «Зенита». До конца сезона он точно останется в команде.

— У вас есть предложения по каким-либо игрокам?

— Предложения всегда есть. Но мы не комментируем процесс, – сказал Медведев.

  • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить за Себастьяна 25 миллионов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»


Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Зенит Интер Майами Дриусси Себастьян Медведев Александр
Комментарии (5)
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paracetamol
1576847479
Крана им загоните!
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Garrincha58
1576850851
В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.И спрашивается на кой такой игрок????
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Hektor 84
1576965995
Он вообще уверен что он нападающий??? Я бы постеснялся его так назвать с такой то статистикой!
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