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    Медведев: «Дриусси остается до конца сезона. Переговоров с «Интер Майами» не ведем»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Себастьян Дриусси не покинет команду в зимнее трансферное окно.

    — Мы переговоров с «Интер Майами» не ведем. Дриусси – игрок «Зенита». До конца сезона он точно останется в команде.

    — У вас есть предложения по каким-либо игрокам?

    — Предложения всегда есть. Но мы не комментируем процесс, – сказал Медведев.

    • Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017 года за 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.

    Агент Дриусси: «Бекхэм готов заплатить за Себастьяна 25 миллионов. У «Зенита» есть время до 19 декабря»


    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11545

      Garrincha58 1 час назад

      В этом сезоне форвард забил один гол (с пенальти) и сделал один ассист в 21 матче.И спрашивается на кой такой игрок????

      0
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      Рейтинг: +1276

      Давид59 > Garrincha58 46 минут назад

      Он в оттяжке играет, впереди играет "сладкая парочка". Поэтому и голов не забивает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8918

      KLIM777 2 часа назад

      да уж...больше никто и не заплатит за него

      0
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      Рейтинг: +4610

      paracetamol 2 часа назад

      Крана им загоните!

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