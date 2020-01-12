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  • Ориги в матче с «Тоттенхэмом» сделал больше обводок, чем любой игрок соперника. Бельгиец провел на поле 12 минут

Ориги в матче с «Тоттенхэмом» сделал больше обводок, чем любой игрок соперника. Бельгиец провел на поле 12 минут

12 января 2020, 15:46
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0) вышел на поле на 81 минуте. За отведенное время бельгиец сделал четыре обводки.

Это больше, чем любой футболист «Тоттенхэма» за весь матч, судьбу которого решил гол в первом тайме Роберто Фирмино.

  • Ориги стоит на рынке 20 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ форвард забил три гола, сделал результативный пас.
  • «Ливерпуль» лидирует в турнире с 16-очковым отрывом.

Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Тоттенхэм Ливерпуль Ориги Дивок
Комментарии (1)
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AZ
1578837066
Даже шутку сложно придумать на такой пост...
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