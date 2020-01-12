Ориги в матче с «Тоттенхэмом» сделал больше обводок, чем любой игрок соперника. Бельгиец провел на поле 12 минут

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0) вышел на поле на 81 минуте. За отведенное время бельгиец сделал четыре обводки.

Это больше, чем любой футболист «Тоттенхэма» за весь матч, судьбу которого решил гол в первом тайме Роберто Фирмино.

Ориги стоит на рынке 20 миллионов евро.

В сезоне АПЛ форвард забил три гола, сделал результативный пас.

«Ливерпуль» лидирует в турнире с 16-очковым отрывом.

Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?