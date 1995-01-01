Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Ориги в матче с «Тоттенхэмом» сделал больше обводок, чем любой игрок соперника. Бельгиец провел на поле 12 минут

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0) вышел на поле на 81 минуте. За отведенное время бельгиец сделал четыре обводки.

    Это больше, чем любой футболист «Тоттенхэма» за весь матч, судьбу которого решил гол в первом тайме Роберто Фирмино.

    • Ориги стоит на рынке 20 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ форвард забил три гола, сделал результативный пас.
    • «Ливерпуль» лидирует в турнире с 16-очковым отрывом.

    Этот «Ливерпуль» – лучшая команда в истории АПЛ?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1457

      AZ 1 час назад

      Даже шутку сложно придумать на такой пост...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    81322
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75098
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru