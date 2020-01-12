Фирмино – лучший игрок «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом» по четырем показателям

Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 22-го тура АПЛ принес команде победу над «Тоттенхэмом» в гостях (1:0). Бразилец стал лучшим футболистом команды по еще трем показателям.

Фирмино нанес больше всех ударов (четыре), больше всех партнеров пробил в створ (три раза), а также создал больше всех голевых моментов (четыре).