Фирмино – лучший игрок «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом» по четырем показателям

Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 22-го тура АПЛ принес команде победу над «Тоттенхэмом» в гостях (1:0). Бразилец стал лучшим футболистом команды по еще трем показателям.
Фирмино нанес больше всех ударов (четыре), больше всех партнеров пробил в створ (три раза), а также создал больше всех голевых моментов (четыре).
- Бразилец на рынке стоит 90 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ Фирмино не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных передачи.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: твиттер Squawka Football