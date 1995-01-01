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    Фирмино – лучший игрок «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом» по четырем показателям

    Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 22-го тура АПЛ принес команде победу над «Тоттенхэмом» в гостях (1:0). Бразилец стал лучшим футболистом команды по еще трем показателям.

    Фирмино нанес больше всех ударов (четыре), больше всех партнеров пробил в створ (три раза), а также создал больше всех голевых моментов (четыре).

    • Бразилец на рынке стоит 90 миллионов евро.
    • В текущем сезоне АПЛ Фирмино не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных передачи.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: твиттер Squawka Football

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