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  • Фирмино – лучший игрок «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом» по четырем показателям

Фирмино – лучший игрок «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом» по четырем показателям

12 января 2020, 14:59

Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино в матче 22-го тура АПЛ принес команде победу над «Тоттенхэмом» в гостях (1:0). Бразилец стал лучшим футболистом команды по еще трем показателям.

Фирмино нанес больше всех ударов (четыре), больше всех партнеров пробил в створ (три раза), а также создал больше всех голевых моментов (четыре).

  • Бразилец на рынке стоит 90 миллионов евро.
  • В текущем сезоне АПЛ Фирмино не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных передачи.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

Источник: твиттер Squawka Football
Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Тоттенхэм Ливерпуль Фирмино Роберто
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