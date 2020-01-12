Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ» посоревновался в скорости поедания эчпочмака

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сегодня, 12 января, побывал в прямом эфире казанского телевидения. Специалист посоревновался с ведущим в скорости употребления эчпочмака – татарского национального блюда.

Тренер победил, он съел «треугольник» быстрее казанского телеведущего. Видео доступно ниже.

Эчпочмак – печеное изделие из дрожжевого теста с начинкой из картофеля, мяса, лука.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре.

Команда в РПЛ идет в зоне стыковых матчей.