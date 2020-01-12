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  • Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ» посоревновался в скорости поедания эчпочмака

Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ» посоревновался в скорости поедания эчпочмака

12 января 2020, 13:38
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сегодня, 12 января, побывал в прямом эфире казанского телевидения. Специалист посоревновался с ведущим в скорости употребления эчпочмака – татарского национального блюда.

Тренер победил, он съел «треугольник» быстрее казанского телеведущего. Видео доступно ниже.

  • Эчпочмак – печеное изделие из дрожжевого теста с начинкой из картофеля, мяса, лука.
  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре.
  • Команда в РПЛ идет в зоне стыковых матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Айрата Шамилова
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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serhio80
1578833569
Кто быстрее съест можно было даже не сомневаться) кресло сколько раз за эфир менять пришлось?)
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denzillo
1578892072
Ну мля тренеришко, ну свин- молодца!!!
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RJM555
1578902959
как много его здесь стало!!!
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