Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: хуже, чем против Клоппа, Моуринью играет только против Кумана

    В эти минуты проходит матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Это 11-я встреча между Жозе Моуринью и Юргеном Клоппом.

    Португалец выиграл у немца два матча из десяти (20 процентов). Хуже процент побед у Моуринью только против нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана (один выигрыш из шести матчей, 17 процентов).

    В расчет берутся только те тренеры, против которых Моуринью провел хотя бы две встречи. Таких специалистов всего 114.

    • Моуринью работает в «Тоттенхэме» с осени, команда в АПЛ идет восьмой.
    • «Ливерпуль» лидирует в лиге.
    • Ливерпульцы последний раз проигрывали в рамках АПЛ в январе прошлого года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80640
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75091
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru