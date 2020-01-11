«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: хуже, чем против Клоппа, Моуринью играет только против Кумана

В эти минуты проходит матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Это 11-я встреча между Жозе Моуринью и Юргеном Клоппом.

Португалец выиграл у немца два матча из десяти (20 процентов). Хуже процент побед у Моуринью только против нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана (один выигрыш из шести матчей, 17 процентов).

В расчет берутся только те тренеры, против которых Моуринью провел хотя бы две встречи. Таких специалистов всего 114.