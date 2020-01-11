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  • «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: хуже, чем против Клоппа, Моуринью играет только против Кумана

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: хуже, чем против Клоппа, Моуринью играет только против Кумана

11 января 2020, 20:59

В эти минуты проходит матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Это 11-я встреча между Жозе Моуринью и Юргеном Клоппом.

Португалец выиграл у немца два матча из десяти (20 процентов). Хуже процент побед у Моуринью только против нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана (один выигрыш из шести матчей, 17 процентов).

В расчет берутся только те тренеры, против которых Моуринью провел хотя бы две встречи. Таких специалистов всего 114.

  • Моуринью работает в «Тоттенхэме» с осени, команда в АПЛ идет восьмой.
  • «Ливерпуль» лидирует в лиге.
  • Ливерпульцы последний раз проигрывали в рамках АПЛ в январе прошлого года.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Ливерпуль Нидерланды Моуринью Жозе Куман Рональд Клопп Юрген
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