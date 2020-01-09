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21-й тур РПЛ посвятили памяти Игоря Нетто

9 января 2020, 18:13
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РФС решил посвятить 21-й тур РПЛ памяти полузащитника сборной СССР и «Спартака» Игоря Нетто.

«По предложению председателя Комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком Российского футбольного союза принял решение посвятить 21-й тур Российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто», – сообщается на сайте РФС.

  • 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.
  • Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.
  • Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.

УЕФА опубликовал кадры финала ЧЕ-1960 в честь 90-летия со дня рождения Игоря Нетто


Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига СССР Спартак Нетто Игорь
Комментарии (2)
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Plyash
1578586344
Не понятно,причём здесь 21 тур РПЛ,который будет сыгран 7,8,9 марта?
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sergeevnikitabak
1578587766
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