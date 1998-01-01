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    21-й тур РПЛ посвятили памяти Игоря Нетто

    РФС решил посвятить 21-й тур РПЛ памяти полузащитника сборной СССР и «Спартака» Игоря Нетто.

    «По предложению председателя Комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком Российского футбольного союза принял решение посвятить 21-й тур Российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто», – сообщается на сайте РФС.

    • 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения Нетто.
    • Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.
    • Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.

    УЕФА опубликовал кадры финала ЧЕ-1960 в честь 90-летия со дня рождения Игоря Нетто


    Источник: сайт РФС

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