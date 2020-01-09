УЕФА опубликовал кадры финала ЧЕ-1960 в честь 90-летия со дня рождения Игоря Нетто

Твиттер УЕФА напомнил о том, что 9 января родился полузащитник сборной СССР Игорь Нетто.
«9 января 1930 года родился легендарный капитан сборной СССР и «Спартака» Игорь Нетто. Кадры финального матча ЧЕ-1960 против Югославии, по итогам которого советская сборная и Нетто (№ 6) стали чемпионами континента», – сообщается в подписи к видео.
- Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.
- Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.
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Источник: твиттер УЕФА