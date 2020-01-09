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  • УЕФА опубликовал кадры финала ЧЕ-1960 в честь 90-летия со дня рождения Игоря Нетто

УЕФА опубликовал кадры финала ЧЕ-1960 в честь 90-летия со дня рождения Игоря Нетто

9 января 2020, 12:32
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Твиттер УЕФА напомнил о том, что 9 января родился полузащитник сборной СССР Игорь Нетто.

«9 января 1930 года родился легендарный капитан сборной СССР и «Спартака» Игорь Нетто. Кадры финального матча ЧЕ-1960 против Югославии, по итогам которого советская сборная и Нетто (№ 6) стали чемпионами континента», – сообщается в подписи к видео.

  • Нетто играл в сборной СССР в 1952-1965 годах, провел на поле 54 матча и забил четыре гола. Был капитаном национальной команды.
  • Провел 18 сезонов в «Спартаке», установив рекорд клуба.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Россия Спартак СССР Нетто Игорь
Комментарии (2)
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Hektor 84
1578580457
Светлая память Великому футболисту
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Plyash
1578584155
Классный футболист.За длинную шею его ласково звали "наш Гусак". Вечная память тебе,капитан первых Чемпионов Европы.( В 1960г. назывался Кубок Европы)
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