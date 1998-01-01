Sky Sports: Абрамович – поклонник игры Чалова

Все заметили:
1. Наших берут лишь наши олигархи
2. "Поклонниками" наших к моменту переходя являются....тоже лишь наши олигархи... то бишь - собственники..., А НЕ ТРЕНЕРЫ КЛУБОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ "ГОСТИНЕЦ ИЗ РФ"...
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси».
По информации Sky Sports, владелец клуба Роман Абрамович – поклонник игры 21-летнего российского форварда, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sky Sports.
- В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.
Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле