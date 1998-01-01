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    Sky Sports: Абрамович – поклонник игры Чалова

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси».

    По информации Sky Sports, владелец клуба Роман Абрамович – поклонник игры 21-летнего российского форварда, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sky Sports.

    • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

    Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1215

      solodealer 2 минуты назад

      Все заметили:
      1. Наших берут лишь наши олигархи
      2. "Поклонниками" наших к моменту переходя являются....тоже лишь наши олигархи... то бишь - собственники..., А НЕ ТРЕНЕРЫ КЛУБОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ "ГОСТИНЕЦ ИЗ РФ"...

      0
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      Рейтинг: +7176

      ivanthebest 3 минуты назад

      Ну пускай он его себе купит и цалует его в дёсна))

      1
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      Рейтинг: +570

      житель СПб 6 минут назад

      Ну что ж... Флаг им обоим в руки! Пусть хоть ЦСКА деньги получит, и немалые! Ему на развитие клуба очень пригодятся.

      0
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      Рейтинг: +17866

      Боцман59rus 19 минут назад

      В Соликамске красивая природа, приглашаем Романа на "Красный берег", в уютные, одноместные номера, с видом на потолок.

      2
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      Рейтинг: +4113

      Viper for CSKA 37 минут назад

      Я тоже. Не понимаю огульную критику в адрес молодого парня, у которого тяжёлый период. В прошлом сезоне он уже показал свой высокий потенциал, никакие Дзюбиньи, да Луисы Адриано и рядом не стояли. И ладно бы критиковали только болельщики соперников, а также "беспристрастные" спецы, критикующие всё от нечего делать - это норма. Но свои бесконечно его полощут, как и остальную молодежь и ВМГ, после малейших проблем. Преданные болельщики, нечего сказать. Чемпионы по переобуванию в воздухе. Вчера они пели дифирамбы суперкоманде будущего, а сегодня это уже сборище детей, которому надо сменить тренера. На Слуцкого, например. Не хватает ещё возвращения этого любителя антиквариата.

      2
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      Рейтинг: +36558

      portero 1 час назад

      для ЦСКА это очень будет хорошо, может и Чалов реанимируется.

      0
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      Рейтинг: +1685

      giluxa1963 1 час назад

      чем быстрее продадут тем лучше для всех

      2
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      Рейтинг: +1775

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Был шанс продать его в Кристал Пэлас! Теперь все,, поезд ушел!

      1
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      Рейтинг: +1985

      Томик > _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      ГОВОРИЛИ, что есть шанс продать в Кристал Пэлас. А был ли шанс? В таком случае был шанс продать Феденьку Смолова в Реал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2020

      SarJr 1 час назад

      ну отлично. путь купит рубин, туда чалова и будут все счастливы)))

      а вообще, объяснит мне кто, что это за фирменный неповторимый стиль игры такой, который у чалова?!

      2
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      Рейтинг: +409

      LAY394 > SarJr 1 час назад

      ну это такой незаметный стиль не забивать, не обводить...

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      Рейтинг: +2020

      SarJr > LAY394 1 час назад

      ну только если)

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      Рейтинг: +512

      Rus9I 1 час назад

      хахаха Видимо у ЦСКА последние шансы продать подороже.
      Жаль что по факту игрок слабый для АПЛ, может в Испании пригодится, какому нибудь середняку. Вот только ЗП не подъемная у него)

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