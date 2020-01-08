Sky Sports: Абрамович – поклонник игры Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси».

По информации Sky Sports, владелец клуба Роман Абрамович – поклонник игры 21-летнего российского форварда, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sky Sports.

В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

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