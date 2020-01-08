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Sky Sports: Абрамович – поклонник игры Чалова

8 января 2020, 18:47
24

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси».

По информации Sky Sports, владелец клуба Роман Абрамович – поклонник игры 21-летнего российского форварда, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sky Sports.

  • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
  • Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Чалов Федор Абрамович Роман
Комментарии (24)
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Saracen Jr
1578500325
ну отлично. путь купит рубин, туда чалова и будут все счастливы))) а вообще, объяснит мне кто, что это за фирменный неповторимый стиль игры такой, который у чалова?!
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giluxa1963
1578501428
чем быстрее продадут тем лучше для всех
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portero
1578501946
для ЦСКА это очень будет хорошо, может и Чалов реанимируется.
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Viper for CSKA
1578503434
Я тоже. Не понимаю огульную критику в адрес молодого парня, у которого тяжёлый период. В прошлом сезоне он уже показал свой высокий потенциал, никакие Дзюбиньи, да Луисы Адриано и рядом не стояли. И ладно бы критиковали только болельщики соперников, а также "беспристрастные" спецы, критикующие всё от нечего делать - это норма. Но свои бесконечно его полощут, как и остальную молодежь и ВМГ, после малейших проблем. Преданные болельщики, нечего сказать. Чемпионы по переобуванию в воздухе. Вчера они пели дифирамбы суперкоманде будущего, а сегодня это уже сборище детей, которому надо сменить тренера. На Слуцкого, например. Не хватает ещё возвращения этого любителя антиквариата.
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Боцман59rus
1578504535
В Соликамске красивая природа, приглашаем Романа на "Красный берег", в уютные, одноместные номера, с видом на потолок.
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житель СПб
1578505320
Ну что ж... Флаг им обоим в руки! Пусть хоть ЦСКА деньги получит, и немалые! Ему на развитие клуба очень пригодятся.
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ivanthebest
1578505461
Ну пускай он его себе купит и цалует его в дёсна))
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Stavropolets
1578512067
Смотря в каком плане. Если в плане игры то нет, если в плане развития в Европе до можно
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Great Tartaria
1578515220
да тут явно мутки с акциями ЦСКА.... потом все всплывет... как вариант .. гинер втихую сливает часть акций абрамовичу , деньги проводят через трансфер чалова.... чтоже его не купили по окончанию прошлого сезона, когда он действительно играл и забивал???? а теперь, когда игра не идет.. им аж Челси усиливается под ЛЧ =))) смешно.... такойже мутно-непонятный трансфер был Боатенга в Барселону
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zigbert
1578597252
Хуже всего для Чалова сейчас это неопределенность. Его сватают то в один то в другой клуб а дело не двигается с места. Все это психологически действует на молодого игрока.
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