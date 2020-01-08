Bild: «Кристал Пэлас» отказал «Баварии» в аренде Заха

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха не перейдет в «Баварию» на правах аренды, пишет Bild.

«Бавария» не смогла договориться с лондонцами об аренде 27-летнего игрока до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» требует за ивуарийца 70-80 миллионов евро.