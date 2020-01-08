Bild: «Кристал Пэлас» отказал «Баварии» в аренде Заха

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха не перейдет в «Баварию» на правах аренды, пишет Bild.
«Бавария» не смогла договориться с лондонцами об аренде 27-летнего игрока до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» требует за ивуарийца 70-80 миллионов евро.
- В текущем сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 22 матча, забил три гола и сделал три ассиста.
- Всего ивуариец сыграл за «орлов» 345 матчей, забил 56 голов и отдал 68 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
- 27-летним игроком также интересуется «Челси».
Источник: Bild