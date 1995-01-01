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    Bild: «Кристал Пэлас» отказал «Баварии» в аренде Заха

    Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха не перейдет в «Баварию» на правах аренды, пишет Bild.

    «Бавария» не смогла договориться с лондонцами об аренде 27-летнего игрока до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» требует за ивуарийца 70-80 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 22 матча, забил три гола и сделал три ассиста.
    • Всего ивуариец сыграл за «орлов» 345 матчей, забил 56 голов и отдал 68 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
    • 27-летним игроком также интересуется «Челси».

    Источник: Bild

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