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Sky Sport Deutschland: «Баварии» предложили купить Заха

7 января 2020, 19:20
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Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может продолжить карьеру в Германии.

По информации Sky Sport Deutschland, новый агент ивуарийца предложил «Баварии» приобрести своего клиента.

Впрочем, такой трансфер маловероятен, поскольку мюнхенский клуб не собирается платить за футболиста требуемые 70-80 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 22 матча, забил три гола и сделал три ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
  • 27-летним игроком также интересуется «Челси».

Источник: Sky Sport Deutschland
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Кристал Пэлас Заа Вилфрид
Комментарии (1)
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zatonn
1578418357
И зачем публиковать такую чушь?
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