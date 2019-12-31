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    Sky Sport Deutschland: «Баварии» предложили купить Заха

    Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может продолжить карьеру в Германии.

    По информации Sky Sport Deutschland, новый агент ивуарийца предложил «Баварии» приобрести своего клиента.

    Впрочем, такой трансфер маловероятен, поскольку мюнхенский клуб не собирается платить за футболиста требуемые 70-80 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 22 матча, забил три гола и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
    • 27-летним игроком также интересуется «Челси».

    Источник: Sky Sport Deutschland

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