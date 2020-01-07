Sky Sport Deutschland: «Баварии» предложили купить Заха

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может продолжить карьеру в Германии.
По информации Sky Sport Deutschland, новый агент ивуарийца предложил «Баварии» приобрести своего клиента.
Впрочем, такой трансфер маловероятен, поскольку мюнхенский клуб не собирается платить за футболиста требуемые 70-80 миллионов евро.
- В текущем сезоне Заха провел за «Кристал Пэлас» 22 матча, забил три гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
- 27-летним игроком также интересуется «Челси».
Источник: Sky Sport Deutschland