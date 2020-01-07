Sky Sport Deutschland: «Баварии» предложили купить Заха

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может продолжить карьеру в Германии.

По информации Sky Sport Deutschland, новый агент ивуарийца предложил «Баварии» приобрести своего клиента.

Впрочем, такой трансфер маловероятен, поскольку мюнхенский клуб не собирается платить за футболиста требуемые 70-80 миллионов евро.