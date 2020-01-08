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  • Слуцкий: «Если «Рубину» удастся раскрыть потенциал Ивана Игнатьева, в будущем он сможет стать игроком сборной России»

Слуцкий: «Если «Рубину» удастся раскрыть потенциал Ивана Игнатьева, в будущем он сможет стать игроком сборной России»

8 января 2020, 08:06
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичках казанского клуба – полузащитнике Денисе Макарове и нападающем Иване Игнатьеве.

— Уже успели пообщаться с игроками после назначения в «Рубин»?

— Нет, пока с игроками не общался. Только с новичками.

— «Рубин» уже купил несколько новых футболистов. Сколько еще позиций планируется усилить?

— Селекция такая вещь, про которую все всегда спрашивают. Но приходится отвечать банальные вещи, и я не буду исключением. Понятно, что есть еще позиции, которые мы хотели бы усилить, но я не думаю, что еще какие-то игроки появятся до начала сборов. Скорее уже после закрытия трансферного окна в Европе.

— Буквально сегодня «Рубин» объявил о подписании еще одного игрока — Дениса Макарова из «Нефтехимика». Что знаете о нем?

— Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в «Нефтехимике» — команда из того же региона, что и «Рубин». Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.

— Какие качества у него можете выделить?

— Хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно — КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке.

— Что можете сказать про еще одного новичка — Ивана Игнатьева?

— На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем сможет стать игроком национальной сборной.

Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван Макаров Денис Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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MaxRnD
1578464494
А также, если к этому времени кому-нибудь не успеет череп проломить
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Spinorr
1578464916
Ох, сколько уже имён этих "талантливых" было провозглашено и забыто.
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Чехов на Садовой
1578509435
Рецепт ''раскрытия'' потенциала прост. Закодировать , а в случае нарушения дисциплины - садить в зиндан!
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