Слуцкий: «Если «Рубину» удастся раскрыть потенциал Ивана Игнатьева, в будущем он сможет стать игроком сборной России»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичках казанского клуба – полузащитнике Денисе Макарове и нападающем Иване Игнатьеве.

— Уже успели пообщаться с игроками после назначения в «Рубин»?

— Нет, пока с игроками не общался. Только с новичками.

— «Рубин» уже купил несколько новых футболистов. Сколько еще позиций планируется усилить?

— Селекция такая вещь, про которую все всегда спрашивают. Но приходится отвечать банальные вещи, и я не буду исключением. Понятно, что есть еще позиции, которые мы хотели бы усилить, но я не думаю, что еще какие-то игроки появятся до начала сборов. Скорее уже после закрытия трансферного окна в Европе.

— Буквально сегодня «Рубин» объявил о подписании еще одного игрока — Дениса Макарова из «Нефтехимика». Что знаете о нем?

— Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в «Нефтехимике» — команда из того же региона, что и «Рубин». Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.

— Какие качества у него можете выделить?

— Хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно — КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке.

— Что можете сказать про еще одного новичка — Ивана Игнатьева?

— На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем сможет стать игроком национальной сборной.

Слуцкий: «Схема «осень-весна» не повлияла на провал клубов РПЛ в еврокубках. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря»