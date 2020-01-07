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  • L’Equipe: «ПСЖ» заблокировал переход Кавани в «Атлетико» в январе

L’Equipe: «ПСЖ» заблокировал переход Кавани в «Атлетико» в январе

7 января 2020, 20:00
3

«ПСЖ» решил не отпускать нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико» во время текущего трансферного окна.

По информации L’Equipe, парижане заблокировали уход 32-летнего футболиста, поскольку в январе сложно найти равноценную замену для него.

Таким образом, уругваец до конца отработает свой контракт с клубом и уйдет в качестве свободного агента.

  • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
  • Форвард провел за парижан 291 матч, в которых забил 198 голов и сделал 41 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Атлетико Кавани Эдинсон
Комментарии (3)
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VVadic
1578419839
Спасибоспасибоспасибо ПСЖ! Уважаю!!!!
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DOCTOR PENALTY
1578423216
Головная боль Неймара остаётся.
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zigbert
1578504452
Передумали.
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