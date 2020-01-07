L’Equipe: «ПСЖ» заблокировал переход Кавани в «Атлетико» в январе

«ПСЖ» решил не отпускать нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико» во время текущего трансферного окна.

По информации L’Equipe, парижане заблокировали уход 32-летнего футболиста, поскольку в январе сложно найти равноценную замену для него.

Таким образом, уругваец до конца отработает свой контракт с клубом и уйдет в качестве свободного агента.