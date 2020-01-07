L’Equipe: «ПСЖ» заблокировал переход Кавани в «Атлетико» в январе

«ПСЖ» решил не отпускать нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико» во время текущего трансферного окна.
По информации L’Equipe, парижане заблокировали уход 32-летнего футболиста, поскольку в январе сложно найти равноценную замену для него.
Таким образом, уругваец до конца отработает свой контракт с клубом и уйдет в качестве свободного агента.
- Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
- Форвард провел за парижан 291 матч, в которых забил 198 голов и сделал 41 ассист.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: L’Equipe