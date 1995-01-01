Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    L’Equipe: «ПСЖ» заблокировал переход Кавани в «Атлетико» в январе

    «ПСЖ» решил не отпускать нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико» во время текущего трансферного окна.

    По информации L’Equipe, парижане заблокировали уход 32-летнего футболиста, поскольку в январе сложно найти равноценную замену для него.

    Таким образом, уругваец до конца отработает свой контракт с клубом и уйдет в качестве свободного агента.

    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • Форвард провел за парижан 291 матч, в которых забил 198 голов и сделал 41 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +867

      VVadic 38 минут назад

      Спасибоспасибоспасибо ПСЖ! Уважаю!!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru