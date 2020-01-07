Пентек может уйти из «Милана» за 32 миллиона

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек близок к уходу из клуба, сообщает SportMediaset.
По информации источника, поляк сам захотел покинуть команду после подписания Златана Ибрагимовича.
«Милан» готов продать 24-летнего футболиста, если за него предложат не менее 32 миллионов евро.
«Вест Хэм» на сегодняшний день считается фаворитом в борьбе за нападающего, но конкуренцию ему составят «Астон Вилла» и «Байер».
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей и забил четыре гола.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: SportMediaset
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