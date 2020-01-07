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Пентек может уйти из «Милана» за 32 миллиона

7 января 2020, 19:46

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек близок к уходу из клуба, сообщает SportMediaset.

По информации источника, поляк сам захотел покинуть команду после подписания Златана Ибрагимовича.

«Милан» готов продать 24-летнего футболиста, если за него предложат не менее 32 миллионов евро.

«Вест Хэм» на сегодняшний день считается фаворитом в борьбе за нападающего, но конкуренцию ему составят «Астон Вилла» и «Байер».

  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей и забил четыре гола.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: SportMediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

Италия. Серия А Милан Пентек Кшиштоф
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