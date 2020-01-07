Пентек может уйти из «Милана» за 32 миллиона

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек близок к уходу из клуба, сообщает SportMediaset.

По информации источника, поляк сам захотел покинуть команду после подписания Златана Ибрагимовича.

«Милан» готов продать 24-летнего футболиста, если за него предложат не менее 32 миллионов евро.

«Вест Хэм» на сегодняшний день считается фаворитом в борьбе за нападающего, но конкуренцию ему составят «Астон Вилла» и «Байер».