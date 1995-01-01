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    Пентек может уйти из «Милана» за 32 миллиона

    Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек близок к уходу из клуба, сообщает SportMediaset.

    По информации источника, поляк сам захотел покинуть команду после подписания Златана Ибрагимовича.

    «Милан» готов продать 24-летнего футболиста, если за него предложат не менее 32 миллионов евро.

    «Вест Хэм» на сегодняшний день считается фаворитом в борьбе за нападающего, но конкуренцию ему составят «Астон Вилла» и «Байер».

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей и забил четыре гола.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: SportMediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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