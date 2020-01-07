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    Шалимов: «Ильин забивал не много, но игрок качественный»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал трансфер форварда «Урала» Владимира Ильина.

    «Я давно за ним следил, он выделялся в «Урале», хотя не всегда попадал в основной состав, но усиливал игру, выходя на замену. Он может сыграть и в центре, и на флангах нападения. Возраст у него хороший, он может еще прибавить, а дальше все зависит от нас.

    Я считаю, что приобретение хорошее. Пусть Ильин не много забивал, но игрок качественный. Усиление впереди нам было нужно, это игрок, который на 100% нас усилит, мы уверены.

    Ильин оставляет хорошее впечатление со стороны – как физически выглядит, как старается. А дальше уже посмотрим, дальше мы будем предъявлять свои требования. Как он с этим справится, посмотрим, многое от него будет зависеть», – сказал Шалимов.

    • В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
    • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.

    «Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина

    Источник: «Р-Спорт»

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