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Шалимов: «Ильин забивал не много, но игрок качественный»

7 января 2020, 12:54
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал трансфер форварда «Урала» Владимира Ильина.

«Я давно за ним следил, он выделялся в «Урале», хотя не всегда попадал в основной состав, но усиливал игру, выходя на замену. Он может сыграть и в центре, и на флангах нападения. Возраст у него хороший, он может еще прибавить, а дальше все зависит от нас.

Я считаю, что приобретение хорошее. Пусть Ильин не много забивал, но игрок качественный. Усиление впереди нам было нужно, это игрок, который на 100% нас усилит, мы уверены.

Ильин оставляет хорошее впечатление со стороны – как физически выглядит, как старается. А дальше уже посмотрим, дальше мы будем предъявлять свои требования. Как он с этим справится, посмотрим, многое от него будет зависеть», – сказал Шалимов.

  • В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
  • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.

«Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Ильин Владимир Шалимов Игорь
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1578396432
Игорь знает, что говорит. Проблемный Смолов играл на своём максимуме только в период, когда группой атаки в Краснодаре занимался Шалимов. Думаю, Ильину повезло, есть шанс для роста. **
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