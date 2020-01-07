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«Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина

7 января 2020, 12:42
2

Нападающий «Урала» Владимир Ильин перешел в «Ахмат».

Игрок подписал контракт на 3,5 года. «Поздравляем Владимира с подписанием контракта с нашим клубом и говорим «Добро пожаловать!» – сообщается на сайте грозненского клуба.

8 января Ильин начнет с «Ахматом» зимние подготовительные сборы в Турции.

  • В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
  • Ранее главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявлял, что грозненский клуб ведет переговоры по переходу Ильина.
  • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.

Источник: Официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Ильин Владимир
Комментарии (2)
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jo31
1578413918
Эту новость вижу уже в 3 раз, вам не о чем писать, и чуть выше тоже была новость которую вставили 2 раз...Бомбардир...вы чё
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Alec7183
1578414468
Не очень хорошо для Урала, Ильин играл с желанием и это подкупало.
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