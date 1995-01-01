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    «Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин перешел в «Ахмат».

    Игрок подписал контракт на 3,5 года. «Поздравляем Владимира с подписанием контракта с нашим клубом и говорим «Добро пожаловать!» – сообщается на сайте грозненского клуба.

    8 января Ильин начнет с «Ахматом» зимние подготовительные сборы в Турции.

    • В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
    • Ранее главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявлял, что грозненский клуб ведет переговоры по переходу Ильина.
    • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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