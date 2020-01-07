«Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина

Нападающий «Урала» Владимир Ильин перешел в «Ахмат».

Игрок подписал контракт на 3,5 года. «Поздравляем Владимира с подписанием контракта с нашим клубом и говорим «Добро пожаловать!» – сообщается на сайте грозненского клуба.

8 января Ильин начнет с «Ахматом» зимние подготовительные сборы в Турции.