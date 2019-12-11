Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов: «Ахмат» ведет переговоры с «Уралом» по Ильину и Меркулову. Я бы хотел их видеть»

Шалимов: «Ахмат» ведет переговоры с «Уралом» по Ильину и Меркулову. Я бы хотел их видеть»

11 декабря 2019, 22:19
2

Два игрока «Урала» могут перейти в «Ахмат». Информацию о переговорах подтвердил главный тренер чеченцев Игорь Шалимов.

– Говорят о возможном переходе в «Ахмат» Михаила Меркулова и Владимира Ильина из «Урала». Правда ли это?

– Есть разговоры. Как все закончится, не знаю, потому что у них контракты заканчиваются летом. Клуб занимается, идут переговоры между руководством. Мне бы хотелось видеть этих ребят. Они адаптированы под РПЛ, они качественные игроки.

  • Михаил Меркулов в сезоне РПЛ пропустил только один матч, сделал голевой пас.
  • Владимир Ильин также принял участие в 18-и матчах, забил четыре гола, отдал результативную передачу.
  • «Урал» в таблице идет девятым, «Ахмат» – 12-м.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Меркулов Михаил Ильин Владимир Шалимов Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RJM555
1576130336
.....))
Ответить
paracetamol
1576140128
«Урал» в таблице идет девятым, «Ахмат» – 12-м. Какой смысл игрокам в это днище переходить?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+