Шалимов: «Ахмат» ведет переговоры с «Уралом» по Ильину и Меркулову. Я бы хотел их видеть»

Два игрока «Урала» могут перейти в «Ахмат». Информацию о переговорах подтвердил главный тренер чеченцев Игорь Шалимов.
– Говорят о возможном переходе в «Ахмат» Михаила Меркулова и Владимира Ильина из «Урала». Правда ли это?
– Есть разговоры. Как все закончится, не знаю, потому что у них контракты заканчиваются летом. Клуб занимается, идут переговоры между руководством. Мне бы хотелось видеть этих ребят. Они адаптированы под РПЛ, они качественные игроки.
- Михаил Меркулов в сезоне РПЛ пропустил только один матч, сделал голевой пас.
- Владимир Ильин также принял участие в 18-и матчах, забил четыре гола, отдал результативную передачу.
- «Урал» в таблице идет девятым, «Ахмат» – 12-м.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»