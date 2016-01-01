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    Шалимов: «Ахмат» ведет переговоры с «Уралом» по Ильину и Меркулову. Я бы хотел их видеть»

    Два игрока «Урала» могут перейти в «Ахмат». Информацию о переговорах подтвердил главный тренер чеченцев Игорь Шалимов.

    – Говорят о возможном переходе в «Ахмат» Михаила Меркулова и Владимира Ильина из «Урала». Правда ли это?

    – Есть разговоры. Как все закончится, не знаю, потому что у них контракты заканчиваются летом. Клуб занимается, идут переговоры между руководством. Мне бы хотелось видеть этих ребят. Они адаптированы под РПЛ, они качественные игроки.

    • Михаил Меркулов в сезоне РПЛ пропустил только один матч, сделал голевой пас.
    • Владимир Ильин также принял участие в 18-и матчах, забил четыре гола, отдал результативную передачу.
    • «Урал» в таблице идет девятым, «Ахмат» – 12-м.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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