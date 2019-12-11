Шалимов: «Ахмат» ведет переговоры с «Уралом» по Ильину и Меркулову. Я бы хотел их видеть»

Два игрока «Урала» могут перейти в «Ахмат». Информацию о переговорах подтвердил главный тренер чеченцев Игорь Шалимов.

– Говорят о возможном переходе в «Ахмат» Михаила Меркулова и Владимира Ильина из «Урала». Правда ли это?

– Есть разговоры. Как все закончится, не знаю, потому что у них контракты заканчиваются летом. Клуб занимается, идут переговоры между руководством. Мне бы хотелось видеть этих ребят. Они адаптированы под РПЛ, они качественные игроки.