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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Смолов никак не заиграет в свою силу, поэтому его и отправляют в другие команды»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Смолов никак не заиграет в свою силу, поэтому его и отправляют в другие команды»

6 января 2020, 20:55
3

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего столичной команды Федора Смолова.

– Этой зимой СМИ сватают Смолова то в «Динамо», то в «Эспаньол». Дыма без огня не бывает?

– Дело в том, что Федор никак не заиграет в свою силу в «Локомотиве». Это не тот форвард, которого мы знали в «Краснодаре». Вот его периодически и отправляют в другие команды... Отсюда все эти всевозможные слухи. Уйдет или нет? Мне сложно сказать. Но я считаю, что «Локомотиву» сейчас не выгодно терять Смолова.

– Почему?

– Впереди не все гладко, да и защита уже довольно возрастная. Не вижу особого смысла расставаться со Смоловым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (3)
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MaxRnD
1578335609
Просто потому, что в принципе не способен
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Князев
1578340301
Что вы к Смолову привязались? Гоните в шею эту бездарь. Это жуткий лентяй, на халяву всё хочет получить. Он должен создавать напряжение в штрафной площадке, а чего он прячется у углового флага?
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Кузьмич на трибуне
1578467474
В Краснодаре были Мамаев , Классон,Перейра, люди умеющие думать на поле и играть в одно касание. На Фёдора играла вся команда, его выводили на последний удар, а в Локо никто в одно касание не играет. Мяч тащат до последней надежды сохранить и пробить по воротам. На Фёдора никто внимание не собирается обращать. Теже Миранчуки, что один ,что другой десять раз между собой отпасуют, но что бы поделиться с Фёдором???? Это не в их правилах.они звезды!!! Они чемпионы России, а Фёдор кто?
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