Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Смолов никак не заиграет в свою силу, поэтому его и отправляют в другие команды»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего столичной команды Федора Смолова.

Каталонская спортивная газета Diario La Grada сообщила об интересе «Эспаньола» к 29-летнему россиянину.

По информации Betting Insider, форварда хотел арендовать «Фейеноорд».

Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

– Этой зимой СМИ сватают Смолова то в «Динамо», то в «Эспаньол». Дыма без огня не бывает?

– Дело в том, что Федор никак не заиграет в свою силу в «Локомотиве». Это не тот форвард, которого мы знали в «Краснодаре». Вот его периодически и отправляют в другие команды... Отсюда все эти всевозможные слухи. Уйдет или нет? Мне сложно сказать. Но я считаю, что «Локомотиву» сейчас не выгодно терять Смолова.

– Почему?

– Впереди не все гладко, да и защита уже довольно возрастная. Не вижу особого смысла расставаться со Смоловым.