Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Смолов никак не заиграет в свою силу, поэтому его и отправляют в другие команды»

Что вы к Смолову привязались? Гоните в шею эту бездарь. Это жуткий лентяй, на халяву всё хочет получить. Он должен создавать напряжение в штрафной площадке, а чего он прячется у углового флага?
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего столичной команды Федора Смолова.
- Каталонская спортивная газета Diario La Grada сообщила об интересе «Эспаньола» к 29-летнему россиянину.
- По информации Betting Insider, форварда хотел арендовать «Фейеноорд».
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
– Этой зимой СМИ сватают Смолова то в «Динамо», то в «Эспаньол». Дыма без огня не бывает?
– Дело в том, что Федор никак не заиграет в свою силу в «Локомотиве». Это не тот форвард, которого мы знали в «Краснодаре». Вот его периодически и отправляют в другие команды... Отсюда все эти всевозможные слухи. Уйдет или нет? Мне сложно сказать. Но я считаю, что «Локомотиву» сейчас не выгодно терять Смолова.
– Почему?
– Впереди не все гладко, да и защита уже довольно возрастная. Не вижу особого смысла расставаться со Смоловым.