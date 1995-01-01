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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Смолов никак не заиграет в свою силу, поэтому его и отправляют в другие команды»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего столичной команды Федора Смолова.

    – Этой зимой СМИ сватают Смолова то в «Динамо», то в «Эспаньол». Дыма без огня не бывает?

    – Дело в том, что Федор никак не заиграет в свою силу в «Локомотиве». Это не тот форвард, которого мы знали в «Краснодаре». Вот его периодически и отправляют в другие команды... Отсюда все эти всевозможные слухи. Уйдет или нет? Мне сложно сказать. Но я считаю, что «Локомотиву» сейчас не выгодно терять Смолова.

    – Почему?

    – Впереди не все гладко, да и защита уже довольно возрастная. Не вижу особого смысла расставаться со Смоловым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +539

      Князев 10 минут назад

      Что вы к Смолову привязались? Гоните в шею эту бездарь. Это жуткий лентяй, на халяву всё хочет получить. Он должен создавать напряжение в штрафной площадке, а чего он прячется у углового флага?

      0
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      Рейтинг: +8008

      parevg 32 минуты назад

      Впереди не все гладко? Там все плохо, от слова ОЧЕНЬ. Фарван никак не восстановится, Эдер - ни разу не нападающий, Жемалетдинов после Рубина тень самого себя, Лука травмирован, Антон без брата неэффективен.
      Остается Федя. Какой - никакой, а нападающий.

      0
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      Рейтинг: +36003

      MaxRnD 1 час назад

      Просто потому, что в принципе не способен

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