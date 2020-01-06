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  • Нагучев: «Сегодня будет трансляция матча «Милан» – «Сампдория». Несмотря на то, что выйдет Ибрагимович, это игра 2020 года, а не 2011-го»

Нагучев: «Сегодня будет трансляция матча «Милан» – «Сампдория». Несмотря на то, что выйдет Ибрагимович, это игра 2020 года, а не 2011-го»

6 января 2020, 12:59
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Комментатор Роман Нагучев пошутил на тему трансляции по «Матч ТВ» хоккейной встречи Россия – Канада на МЧМ-2011 вместо финала МЧМ-2020.

«Сегодня в 17:00 на канале «Футбол-1» будет прямая трансляция матча «Милан»«Сампдория». Несмотря на то, что в составе «Милана» выйдет Ибрагимович, это игра 2020 года, а не 2011-го», – написал Нагучев в твиттере.

  • В воскресенье Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.
  • В это время «Матч ТВ» показал игру финала МЧМ-2011 Россия – Канада, в которой россияне победили со счетом 5:3.
  • В понедельник «Милан» сыграет с «Сампдорией», начало встречи – в 17:00 мск.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Романа Нагучева
Италия. Серия А Милан Сампдория Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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mihail200606
1578306931
Гы..
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Hektor 84
1578312072
Комментаторы в россии то же деградируют, как и наш футбол.
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