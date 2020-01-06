Нагучев: «Сегодня будет трансляция матча «Милан» – «Сампдория». Несмотря на то, что выйдет Ибрагимович, это игра 2020 года, а не 2011-го»

Комментатор Роман Нагучев пошутил на тему трансляции по «Матч ТВ» хоккейной встречи Россия – Канада на МЧМ-2011 вместо финала МЧМ-2020.

«Сегодня в 17:00 на канале «Футбол-1» будет прямая трансляция матча «Милан» – «Сампдория». Несмотря на то, что в составе «Милана» выйдет Ибрагимович, это игра 2020 года, а не 2011-го», – написал Нагучев в твиттере.

В воскресенье Россия проиграла Канаде в финале МЧМ со счетом 3:4.

В это время «Матч ТВ» показал игру финала МЧМ-2011 Россия – Канада, в которой россияне победили со счетом 5:3.

В понедельник «Милан» сыграет с «Сампдорией», начало встречи – в 17:00 мск.

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