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  • «Динамо» интересуется полузащитником Оршичем. Хорват забил семь голов в нынешнем розыгрыше ЛЧ

«Динамо» интересуется полузащитником Оршичем. Хорват забил семь голов в нынешнем розыгрыше ЛЧ

5 января 2020, 23:36
2

Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Sportske Novosti, в услугах 27-летнего хорвата заинтересовано московское «Динамо».

Кроме того, на футболиста претендуют «Лион», «Валенсия», два клуба АПЛ и два клуба Чемпионшипа.

  • Оршич забил 7 голов в 12 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов.
  • Рыночная стоимость полузащитника – 9,5 миллиона евро.

Источник: Sportske Novosti

Хорватская ежедневная спортивная газета. Основана в 1945 году. Аудитория в фейсбуке – более 374 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Загреб Оршич Мислав
Комментарии (2)
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ВетеR
1578258861
И он ,конечно выберет Динамо М )))
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NEONFOL
1578295925
если динамки предложат зп в 3 раза больше лиона, то может он и подумает, но предложат ли
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