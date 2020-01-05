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    «Динамо» интересуется полузащитником Оршичем. Хорват забил семь голов в нынешнем розыгрыше ЛЧ

    Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает Sportske Novosti, в услугах 27-летнего хорвата заинтересовано московское «Динамо».

    Кроме того, на футболиста претендуют «Лион», «Валенсия», два клуба АПЛ и два клуба Чемпионшипа.

    • Оршич забил 7 голов в 12 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов.
    • Рыночная стоимость полузащитника – 9,5 миллиона евро.

    Источник: Sportske Novosti

    Хорватская ежедневная спортивная газета. Основана в 1945 году. Аудитория в фейсбуке – более 374 тысяч человек.

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    05.01.2020 23:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8970

      KLIM777 41 минуту назад

      Анжи тоже когда-то интересовался Месси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11545

      ВетеR 1 час назад

      И он ,конечно выберет Динамо М )))

      0
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