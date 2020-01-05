«Динамо» интересуется полузащитником Оршичем. Хорват забил семь голов в нынешнем розыгрыше ЛЧ

Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич может продолжить карьеру в России.
Как сообщает Sportske Novosti, в услугах 27-летнего хорвата заинтересовано московское «Динамо».
Кроме того, на футболиста претендуют «Лион», «Валенсия», два клуба АПЛ и два клуба Чемпионшипа.
- Оршич забил 7 голов в 12 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов.
- Рыночная стоимость полузащитника – 9,5 миллиона евро.
Источник: Sportske Novosti
Хорватская ежедневная спортивная газета. Основана в 1945 году. Аудитория в фейсбуке – более 374 тысяч человек.