«Динамо» интересуется полузащитником Оршичем. Хорват забил семь голов в нынешнем розыгрыше ЛЧ

Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Sportske Novosti, в услугах 27-летнего хорвата заинтересовано московское «Динамо».

Кроме того, на футболиста претендуют «Лион», «Валенсия», два клуба АПЛ и два клуба Чемпионшипа.