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    Тренер сборной Швеции Андерссон не исключил возвращение в команду Ибрагимовича

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон допускает, что в национальную команду вернется форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

    «Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного», – сказал Андерссон.

    • Ибрагимович объявил о завершении выступлений за сборную Швеции летом 2016 года.
    • 38-летний нападающий провел за национальную команду 116 матчей и забил 62 гола.

    Источник: Fotbollskanalen

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1019

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Иброй сборную не испортишь..)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2551

      Dellleone 3 часа назад

      Было бы круто !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1949

      lordmrv > Dellleone 54 минуты назад

      Ага, Роже Миллу уделать!

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