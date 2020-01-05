Тренер сборной Швеции Андерссон не исключил возвращение в команду Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон допускает, что в национальную команду вернется форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

«Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного», – сказал Андерссон.