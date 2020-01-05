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  • Тренер сборной Швеции Андерссон не исключил возвращение в команду Ибрагимовича

Тренер сборной Швеции Андерссон не исключил возвращение в команду Ибрагимовича

5 января 2020, 12:19
5

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон допускает, что в национальную команду вернется форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

«Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного», – сказал Андерссон.

  • Ибрагимович объявил о завершении выступлений за сборную Швеции летом 2016 года.
  • 38-летний нападающий провел за национальную команду 116 матчей и забил 62 гола.

Источник: Fotbollskanalen
Италия. Серия А Швеция Милан Ибрагимович Златан Андерссон Янне
Комментарии (5)
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Dellleone
1578219062
Было бы круто !
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AHTUNGBOL
1578222921
Иброй сборную не испортишь..)))
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zigbert
1578232888
Все будет зависеть от его настроения.
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RJM555
1578241784
Если даже просто будет стоять в центре поля вокруг него будут как минимум два игрока соперника так что.......
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