Le10Sport: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Инсинье, Хамеса, Рабьо и Сансона

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти определил четыре трансферные цели для клуба на текущий январь.
По информации Le10Sport, итальянский специалист хочет усилить свою новую команду Лоренцо Инсинье из «Наполи», Хамесом Родригесом из «Реала», Адрианом Рабьо из «Ювентуса» и Морганом Сансоном из «Марселя».
- Анчелотти возглавил «Эвертон» 21 декабря.
- С Инсинье, Хамесом и Рабьо 60-летний тренер знаком по совместной работе в других клубах.
- По итогам 21 тура мерсисайдцы занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
Источник: Le10Sport