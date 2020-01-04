Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Le10Sport: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Инсинье, Хамеса, Рабьо и Сансона

Le10Sport: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Инсинье, Хамеса, Рабьо и Сансона

4 января 2020, 15:00
6

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти определил четыре трансферные цели для клуба на текущий январь.

По информации Le10Sport, итальянский специалист хочет усилить свою новую команду Лоренцо Инсинье из «Наполи», Хамесом Родригесом из «Реала», Адрианом Рабьо из «Ювентуса» и Морганом Сансоном из «Марселя».

  • Анчелотти возглавил «Эвертон» 21 декабря.
  • С Инсинье, Хамесом и Рабьо 60-летний тренер знаком по совместной работе в других клубах.
  • По итогам 21 тура мерсисайдцы занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: Le10Sport
Англия. Премьер-лига Эвертон Инсинье Лоренцо Родригес Хамес Рабьо Адриан Сансон Морган Анчелотти Карло
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA471
1578139385
а как же месси роналду мбаппе и другие
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1578140059
Ну первые двое понятно... Рабьо по мне так капризный очень, чуть что не так, скандалить... Сансон думаю просто не усилит ...
Ответить
Proker
1578141181
Рабьо и матюди тоже прихвати
Ответить
Adekvat07
1578150993
про Мертенса забыли
Ответить
DeStar
1578152350
ну губа не дура
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+