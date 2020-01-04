Le10Sport: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Инсинье, Хамеса, Рабьо и Сансона

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти определил четыре трансферные цели для клуба на текущий январь.

По информации Le10Sport, итальянский специалист хочет усилить свою новую команду Лоренцо Инсинье из «Наполи», Хамесом Родригесом из «Реала», Адрианом Рабьо из «Ювентуса» и Морганом Сансоном из «Марселя».