Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Le10Sport: Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Инсинье, Хамеса, Рабьо и Сансона

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти определил четыре трансферные цели для клуба на текущий январь.

    По информации Le10Sport, итальянский специалист хочет усилить свою новую команду Лоренцо Инсинье из «Наполи», Хамесом Родригесом из «Реала», Адрианом Рабьо из «Ювентуса» и Морганом Сансоном из «Марселя».

    • Анчелотти возглавил «Эвертон» 21 декабря.
    • С Инсинье, Хамесом и Рабьо 60-летний тренер знаком по совместной работе в других клубах.
    • По итогам 21 тура мерсисайдцы занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Le10Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:00
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Proker 1 час назад

      Рабьо и матюди тоже прихвати

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      Aleksandr_1986_Spb_ 2 часа назад

      Ну первые двое понятно...
      Рабьо по мне так капризный очень, чуть что не так, скандалить...
      Сансон думаю просто не усилит ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1078

      CSKA471 2 часа назад

      а как же месси роналду мбаппе и другие

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9073

      Cules2013 > CSKA471 1 час назад

      опередил, тоже хотел написать. Мне нравится пример Фулхэма, который больше 100 млн вбухал в новых игроков в одно ТО и благополучно потом вылетел обратно в Чемпионшип. Игру надо ставить с тем, что есть. Эвертон вполне себе укомплектован игроками и задач не ставит даже в топ-4 попасть, не то, чтобы взять какой-то трофей. Ради чего эти траты?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      elessar arnor > Cules2013 1 час назад

      чтобы пробиться в семёрку

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74982
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru