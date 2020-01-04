Матич не покинет «Манчестер Юнайтед» зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер исключил уход из клуба во время зимнего трансферного окна полузащитника Неманьи Матича.

«Неманья останется. Он упорно работал, чтобы закрепиться в стартовом составе, и сейчас он играет хорошо. Продление контракта с ним? Такая возможность всегда есть», – сказал Сульшер.