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Матич не покинет «Манчестер Юнайтед» зимой

4 января 2020, 11:47

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер исключил уход из клуба во время зимнего трансферного окна полузащитника Неманьи Матича.

«Неманья останется. Он упорно работал, чтобы закрепиться в стартовом составе, и сейчас он играет хорошо. Продление контракта с ним? Такая возможность всегда есть», – сказал Сульшер.

  • Матич выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
  • В текущем сезоне хавбек провел девять матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Его контракт с клубом истекает грядущим летом.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Матич Неманья Сульшер Уле-Гуннар
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