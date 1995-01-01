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    Моуринью: «Не жду хороших новостей о травме Кейна. Думаю, мы потеряем его на некоторое время»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал травму форварда Гарри Кейна.

    «Я не очень хорош в оценках травм подколенного сухожилия. Я хорош в плане опыта и эмоциональной составляющей, и я не жду хороших новостей. Думаю, мы потеряем Кейна на некоторое время», – сказал Моуринью.

    Португалец отметил, что Кейн незаменим для команды.

    • Кейн травмировался во время матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона». Нападающий уходил со стадиона на костылях.
    • В текущем сезоне 26-летний Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей, забил 17 голов и сделал два ассиста.

    Источник: The Guardian

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