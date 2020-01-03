Моуринью: «Не жду хороших новостей о травме Кейна. Думаю, мы потеряем его на некоторое время»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал травму форварда Гарри Кейна.

«Я не очень хорош в оценках травм подколенного сухожилия. Я хорош в плане опыта и эмоциональной составляющей, и я не жду хороших новостей. Думаю, мы потеряем Кейна на некоторое время», – сказал Моуринью.

Португалец отметил, что Кейн незаменим для команды.