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  • Моуринью: «Не жду хороших новостей о травме Кейна. Думаю, мы потеряем его на некоторое время»

Моуринью: «Не жду хороших новостей о травме Кейна. Думаю, мы потеряем его на некоторое время»

3 января 2020, 19:48

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал травму форварда Гарри Кейна.

«Я не очень хорош в оценках травм подколенного сухожилия. Я хорош в плане опыта и эмоциональной составляющей, и я не жду хороших новостей. Думаю, мы потеряем Кейна на некоторое время», – сказал Моуринью.

Португалец отметил, что Кейн незаменим для команды.

  • Кейн травмировался во время матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона». Нападающий уходил со стадиона на костылях.
  • В текущем сезоне 26-летний Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей, забил 17 голов и сделал два ассиста.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Кейн Гарри Моуринью Жозе
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