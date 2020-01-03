Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зидан: «Азар точно не сыграет в Суперкубке»

3 января 2020, 18:47
2

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что вингер Эден Азар не сыграет в матчах Суперкубка Испании.

«Азар на 100 процентов не сыграет в испанском Суперкубке. Надеемся, что после Суперкубка он сможет вернуться в строй.

Иско показывает на тренировках, что хочет играть и выиграть конкуренцию за место в основе. Мне нравится Иско как игрок. Я в свое время играл примерно на такой же позиции», – сказал Зидан.

  • 8 января в полуфинале Суперкубка «Реал» сыграет с «Валенсией».
  • В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.

Marca: Азар выбыл минимум до конца января


Источник: AS
Испания. Примера Реал Азар Эден Иско Зидан Зинедин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1578068563
И как играл!!! Этому иско и азару и не снилось!
Ответить
DeStar
1578089543
Хотел спросить а че реал играет с валей ,потом загуглил и понял, что новый формат)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+