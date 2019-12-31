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    Зидан: «Азар точно не сыграет в Суперкубке»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что вингер Эден Азар не сыграет в матчах Суперкубка Испании.

    «Азар на 100 процентов не сыграет в испанском Суперкубке. Надеемся, что после Суперкубка он сможет вернуться в строй.

    Иско показывает на тренировках, что хочет играть и выиграть конкуренцию за место в основе. Мне нравится Иско как игрок. Я в свое время играл примерно на такой же позиции», – сказал Зидан.

    • 8 января в полуфинале Суперкубка «Реал» сыграет с «Валенсией».
    • В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.

    Marca: Азар выбыл минимум до конца января


    Источник: AS

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