Зидан: «Азар точно не сыграет в Суперкубке»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что вингер Эден Азар не сыграет в матчах Суперкубка Испании.

«Азар на 100 процентов не сыграет в испанском Суперкубке. Надеемся, что после Суперкубка он сможет вернуться в строй.

Иско показывает на тренировках, что хочет играть и выиграть конкуренцию за место в основе. Мне нравится Иско как игрок. Я в свое время играл примерно на такой же позиции», – сказал Зидан.

8 января в полуфинале Суперкубка «Реал» сыграет с «Валенсией».

В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.

Marca: Азар выбыл минимум до конца января



