Marca: Азар выбыл минимум до конца января

Вингер «Реала» Эден Азар не успеет восстановиться к Суперкубку Испании, который пройдет в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.

Процесс реабилитации хавбека затягивается, бельгиец вернется на поле не раньше конца января – начала февраля, утверждает Marca.

8 января в полуфинале Суперкубка «Реал» сыграет с «Валенсией».

В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.

У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно