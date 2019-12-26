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Marca: Азар выбыл минимум до конца января

26 декабря 2019, 16:25
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Вингер «Реала» Эден Азар не успеет восстановиться к Суперкубку Испании, который пройдет в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.

Процесс реабилитации хавбека затягивается, бельгиец вернется на поле не раньше конца января – начала февраля, утверждает Marca.

  • 8 января в полуфинале Суперкубка «Реал» сыграет с «Валенсией».
  • В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.

У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (2)
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OBOLEV
1577368319
Это просто фиаско ( Хорошо что Зидану нечего рвать на голове, а в остальном все плохо ((((
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Garrincha58
1577385481
Азар и в АПЛ часто получал травмы
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