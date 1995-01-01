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    Marca: Азар выбыл минимум до конца января

    Вингер «Реала» Эден Азар не успеет восстановиться к Суперкубку Испании, который пройдет в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.

    Процесс реабилитации хавбека затягивается, бельгиец вернется на поле не раньше конца января – начала февраля, утверждает Marca.

    • 8 января в полуфинале Суперкубка «Реал» сыграет с «Валенсией».
    • В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 13 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.

    У Азара выявлена микротрещина. Его участие в матче с «Барселоной» маловероятно

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      OBOLEV 1 час назад

      Это просто фиаско ( Хорошо что Зидану нечего рвать на голове, а в остальном все плохо ((((

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