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  • Алисон провел 26 сухих матчей из первых 50 в АПЛ. Это третий результат в истории

Алисон провел 26 сухих матчей из первых 50 в АПЛ. Это третий результат в истории

3 января 2020, 09:31
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В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

Вратарь мерсисайдской команды Алисон отстоял на ноль в 26-й раз в играх Премьер-лиги, которых в его активе уже 50.

По количеству сухих матчей в первых 50 в АПЛ бразильца опережают только два голкипера.

Это Пепе Рейна (28), который выступал за «Ливерпуль» с 2005 по 2014 год, а также Петр Чех (33), игравший с 2004 по 2019 год за «Челси» и «Арсенал».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Алиссон
Комментарии (1)
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Cules2013
1578040669
Красавчик
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