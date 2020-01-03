Алисон провел 26 сухих матчей из первых 50 в АПЛ. Это третий результат в истории

В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

Вратарь мерсисайдской команды Алисон отстоял на ноль в 26-й раз в играх Премьер-лиги, которых в его активе уже 50.

По количеству сухих матчей в первых 50 в АПЛ бразильца опережают только два голкипера.

Это Пепе Рейна (28), который выступал за «Ливерпуль» с 2005 по 2014 год, а также Петр Чех (33), игравший с 2004 по 2019 год за «Челси» и «Арсенал».